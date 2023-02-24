Kamu bankasından müjde: Kredi notu düşük olana 25000 TL ödeme

Vakıfbank kredi notu düşük olan müşterilerine 25000 TL ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi vereceğini Kendi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. 25 bin TL'ye kadar ihtiyacı olan vatandaşlar bankanın kredi politikalarına uygun olması durumunda Kredi notu düşük olsa bile hızlı bir şekilde onay olabilecek ve acil ihtiyaçlarını aynı gün içerisinde karşılayabilecektir.

Vakıfbank yapmış olduğu bu duyuru sonrasında 25 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alacak yapan müşterilerine başvuru sonrasında gelir durumuna ve sigorta prim durumlarına bakarak onay vereceğine ekledi. Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacak ve kredi onayı almak isteyen kişilerin sigortalı olarak iş yerleri de çalışıyor olması durumunda en az 1 yıldır aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olması gerekiyor.

Vakıfbank kredi notu düşük olan emeklilere ise emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları durumunda ilk olarak 25000 TL kredi Daha sonra da 75 bin TL'ye kadar toplamda 100 bin TL kredi onayı verecek.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve buradan kredisini kullanabilirler. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak bu kredilerin başvurularını ayrıca en yakın banka şubesinden de yapabiliyor.

Vakıfbank müşterisi olan kişiler kolay bir şekilde kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa bankanın internet bankacılığı şifresini alarak ihtiyaç kredisi başvurusunu Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapabilirler. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda onay alırsanız şubelere gitmeden hesabınıza bu para aktarılacaktır. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi notu düşük olan kişilerin başvuru yapmasını önermiyoruz.