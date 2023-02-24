Akbank bankaya gitmeden kredi vereceğini açıkladı: Nakit isteyenler bankaya gitmesine gerek kalmayacak

Akbank Şubesine Gitmeden Onay Alınabiliyor: Akbank şubeye gitmeye gerek kalmadan 10 bin TL kredi için onay veriyor. SMS ile internetten başvurular yerine getirilebiliyor. Kredi başvuruları şuanda alınmaya devam ediyor.

Akbank tarafından Banka şubesine gitmeye gerek kalmaksızın kredi onayı veriyor. SMS ile internetten başvuru yapan vatandaşlara 10 bin TL tutarında bir destek sağlanacak. Krediye başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız şuanda sizlerde kanallar üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Nakit sıkıntısı çeken müşterilerini düşünen Akbank 10 bin TL tutarında bir ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Başvuru yapılmasından sonra kısa bir süre içinde onay verilecektir. Düzenlenen kredi kampanyasına SMS ile katılmak için vatandaşlar kredi notuna göre değerlendirilecektir. Başvurulan kredi onaylanması halinde ise aynı günde kredi tutarının bankadaki mevcut hesaplara yatırılacak. Akbank tarafından yapılacak olan bu 10 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi aynı zamanda 36 ay vadeli şekilde 3 ay ertelemeli olarak ödenebilecektir.

Akbank SMS Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyen herkes cep telefonu üzerinden Kredi yazarak bir boşluk bırakmasından sonra T.C. kimlik numarasını yazıp 4425 e mesajı iletmelidir. Mesajın ulaşmasından sonra 5 dakika gibi bir süre içerisinde gerekli olan sonuçlar telefonlara bildirilmektedir. Onay alan kredi tutarı ise başvuru yapan kişinin hesabına 10.000 TL yatırılıyor. Akbank şubelerine giderek de kimliğinizi ibraz etmeniz halinde yine kredi kullanmaya hak kazanabilirsiniz. Bu başvuru SMS yolunu kullanmak istemeyen vatandaşlar için geçerliliğini korumaktadır.

Hali hazırda Akbank müşterisi olarak işlem gören vatandaşların ihtiyaç kredisini Akbank’a ait resmi internet sitesi kanalı aracılığı ile ya da mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecektir. Online bir şekilde başvurularını yapan kişiler anında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Değerlendirmelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını ardından müşteriye onay hakkında bilgi verilmektedir. Kredi onay alması halinde tekrar ne kadar yatırılacağı tutar hakkında SMS müşteri telefonla gönderilmektedir.

Onaylanan krediler banka şubelerine gitmeye gerek kalmaksızın direkt olarak hesaplara yatırılmaktadır. 36 ay vade üzerinden ödenebilecek olan kredi tutarları aynı zamanda 3 ay ertelemeli şekilde işlem yapılabilmektedir. Akbank tarafından Kredi kullanımlarında müşterilerine devamlı olarak farklı kampanyalar ile destek sağlamaya devam etmektedir.