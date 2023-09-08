Türkiye'de kredi piyasası kayda değer gelişmelere sahne olmaya devam ederken, bankalar da müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik finansal destek sağlamak üzere mühim adımlar atıyor. Mevcut kredi ürünleri arasında konut kredileri en çok rağbet gören seçenek olarak öne çıkıyor.

Konut kredisi almak isteyen bireyler, çeşitli bankalar tarafından sunulan kredi maliyetlerini titizlikle inceliyor. Türkiye'deki ekonomik ortam, uygun maliyetli kredi bulmayı giderek zorlaştırıyor. Ancak kamu bankaları aracılığıyla en rekabetçi oranlarda konut kredisi almak için hala bir umut ışığı var. Bu nedenle son dönemde kamu bankalarına yapılan konut kredisi başvurularında önemli bir artış gözlenmektedir. Özellikle Vakıfbank, piyasa ortalamasının üzerinde ve son derece uygun faiz oranlarıyla konut kredisi sunarak farklılaşıyor. İşte bankanın 1 milyon kredisi için talep ettiği faiz ve vade oranları.

KONUR FİYATLARI ARTACAK MI?

Hükümet kısa bir süre önce, ev sahibi olma isteklerini güçlendirmeyi ve inşaat sektörüne çok ihtiyaç duyulan desteği sağlamayı amaçlayan önemli bir düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatma niyetini açıkladı. Ancak kampanyanın başlangıç tarihi ve faiz oranlarına ilişkin önemli ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ayrıca, 180 aylık bu olağanüstü konut kredisi fırsatından yararlanmak için uygunluk kriterleri net bir şekilde belirtilmemiştir ve bu girişimin kapsayıcılığı ve tüm vatandaşlar için erişilebilirliği belirsizliğini korumaktadır.

Bu kampanyanın resmi olarak duyurulmasının ardından konut fiyatlarında beklenen artış göz önünde bulundurulduğunda, ilk fırsatta bir konut kredisi almayı düşünmek akıllıca olacaktır.

VAKIFBANK 1.000.000 TL İÇİN ORANLAR

Vakıfbank’ın konut kredisi, kullanmak isteyen bireyler için aylık yüzde 2,99'luk rekabetçi bir faiz oranıyla sunuluyor. Bu oran, 120 aylık geri ödeme süresi ve 1.000.000 TL kredi tutarını tercih eden müşteriler için geçerlidir. Bu senaryoda aylık kredi taksiti 30.797,66 TL olarak hesaplanmaktadır.