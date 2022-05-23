Kamu Bankasından Emekli Vatandaşlara 50.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme! İhtiyaç Kredisi Olarak Hemen Hesaba Atın!

Kamu Bankasından Emekli Vatandaşlara 50.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme! Emekli olan vatandaşlara kamu bankasından 50 bin liraya kadar nakit ödeme imkânı veriliyor. Emekli vatandaşlara kamu bankasından duyuru yapıldı. 50 bin liraya kadar nakit kredi alabilecekler. Banka tarafından verilecek olan krediye başvuru yapılarak hesaba hemen aktarılabilecek.

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yaptığı kampanya duyurusu ile emekli olan vatandaşlara masrafsız ve gelir belgesine ihtiyaç duymadan ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine gitmeden başvuru yapabilecek. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek. İhtiyaç kredisi başvurusu yapıldığında en düşük faiz oranları ile kredi kullanılabilecek. En yakın banka şubelerine giderek kimlik belgeleri kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası emekli vatandaşları düşünerek sürekli kampanyalar düzenliyor. Banka emekli vatandaşlar için yapmış olduğu son kampanyada ilk taksit ödemesine 3 aylık bir erteleme imkânı sunuyor. Emekli vatandaşlar için verilecek kredi de emekli maaşının Ziraat Bankası üzerinden alınması gerekli tek şart olarak gözüküyor. Nakit kredi kampanyasına başvuru yapmak için banka üzerinden maaş almak gerekiyor.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası üzerinden verilen krediyi başvuru yapmak için banka şubelerine gitmeden önce, emekli maaşının Ziraat Bankası üzerinden alınması gerekiyor. Kimlik belgesi ile birlikte banka şubesine gidilerek başvuru yapılabilir. Emekli kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine gittiklerinde kimlikleri ile başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sonucu müşteri temsilcisi tarafından ne kadar kredi alınacağı ve onay durumu hakkında bilgi alabilecekler. Onay alındıktan sonra düşük faiz oranlarının uygulandığı kredi tutarını hemen kullanabilecekler.

Ziraat Bankası’nın uygulamaya koyduğu emekli kredi için yapılacak ilk ödemede 3 aylık bir erteleme söz konusu. 36 aylık vade seçeneği ile 50 bin liraya kadar kredi imkânı ile güncel olan ihtiyaç kredisi ile kredi kartı borçları ile kredili mevduat hesabı borçlarını kapatabilecek.

Başvuru için ayrıca emekli vatandaşlar mobil uygulama üzerinden de kredi kampanyasına başvuru yapabilecek. Emekli maaşı hesabının üzerinden alınacak olan internet bankacılık şifresi ile nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Onay alındığında ise bu tutar hesaba aktarılabilir.