Kamu Bankası'ndan Devlet Desteği İle Yüzde 0.55 Faizli Nakit Kampanyası An İtibariyle Başladı. Halkbank resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre banka, devlet desteği ile yüzde sıfır 55 faiz oranı ile nakit kampanyasını an itibariyle başlattı.

Halk Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yüzde 0.55 faiz oranı ile nakit kampanyası an itibariyle başladı. Vatandaşlara düşük faizli nakit sunacak Halk Bankası'nın tercih edilmesi durumunda 3 ay ertelemeli olacak şekilde 10.000 TL'ye varan devlet destekli krediden faydalanılabilecek.

Halk Bankasından başlatılan bu kampanya doğrultusunda işlem gerçekleştirecek vatandaşların bankanın uygulamış olduğu koşullara uygun olup olmaması işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra uygun olmaması halinde ve 18 yaşından büyük olan ve daha önce bu bankadan kredi kartı ile kredi kullanan vatandaşlara, Halkbank ihtiyaç kredisi olarak yüzde 0.55 faiz oranı ile 10.000 TL'lik nakit destek programından faydalanabilecek.

Halkbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank üzerinden an itibariyle başlatılan yüzde 0.55 faiz oranı ile kredi kampanyası açısından müracaat işlemleri bankanın resmi internet uygulaması üzerinden yapılıyor. Halkbank.com.tr adresini erişim sağlayarak buradan ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerinin yapılabileceği gibi diğer tarafları vatandaşların oturdukları yerden banka şubesine dahi gitmelerine gerek olmadan Halkbank mobil uygulaması üzerinden 10 bin TL'lik kredi başvurusu işlemlerini yapmaları da mümkündür.

Halk Bankası'nın aradığı kriterlere uygun vatandaşların banka şubeleri başta olmak üzere Halkbank mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirerek 10.000 TL'lik krediyi almaları mümkündür.