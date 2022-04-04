Emeklileri Ramazan'da Sevindirecek Haber: Maaşlara 1157 TL Ek Artış Yapılacak! Emeklileri yakından ilgilendiren müjdeli haber son dakika şeklinde açıklandı. Emekli vatandaşların maaşlarına ekstradan 1157 TL'lik bir artış yapılacak. Son dakika haberine göre yüz binlerce emekli vatandaş, 2022 senesi içerisinde Özellikle de maaşlarına gelen zam ile beraber rahat bir nefes aldı. Ama artık şimdi emeklileri yakından ilgilendiren müjdeli haber son dakika şeklinde açıklandı.

Emekli vatandaşların maaşlarına ekstradan 1157 TL'lik bir artış yapılacak. Son dakika haberine göre yüz binlerce emekli vatandaş, 2022 senesi içerisinde özellikle de maaşlarına gelen zam ile beraber rahat bir nefes aldı. Ama artık nisan ayının ilk haftasını geride bırakmak üzereyiz milyonlarca vatandaşın maaşlarına yansıyacak ek zam haberleri maaşlar ile beraber gelişmeleri yakından takip edilmektedir.

Memur ile memur emeklilerinin yanında diğer tarafın BAĞ-KUR ile SSK emeklileri, ağırlıkları zamlı maaşlarını yanında diğer taraftan ekstradan bir zam daha alacak. artış gösteren enflasyon şartları nedeniyle yüz binlerce yurttaş, maaşlara yeniden yapılması için taleplerini dile getirilmeye devam ediyor.

3600 Ek Gösterge Çalışmalarında Son Durum Nedir?

Binlerce emekli vatandaşın maaşları, bu açıdan bakıldığında onay verilmesi halinde artış ile sonuçlanacak. Milyonlarca çalışan ve emekli yurttaş, 3600 ek gösterge ile alakalı çalışmaları yakından takip ediyor. Özellikle de geçtiğimiz aylarda memur ile memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge ile alakalı çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. 3600 ek gösterge ile alakalı çalışmaların tamamı yerine getirildiğinde aşklara çok ciddi manada bir katkı sağlayacak.

Son Dakika Gelişmesi: 3600 Ek Göstergede Son Durum Nedir?

Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği 3600 ek gösterge çalışması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda talimat doğrultusunda yeniden gündeme gelmiş ve çalışmalardan tamamen sonuçlanması ile beraber maaşlar da ciddi manada bir yükseliş meydana gelmesini sağlayacaktır.