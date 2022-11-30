Emekli Maaşını Getirene 60.000 TL Ödeme! 3 Banka Uygulamayı Resmen Başlattı, Şartsız Onay Veriliyor...

Emekli olanlara bankalardan yeni haber var. 3 banka birleşerek, maaşını getiren emekliler için kredi kampanyası başlattı. Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası’nın yanı sıra PTT ve Kamu destekli olan Şekerbank 36 ay vadeli kredi vereceklerini bildirdi.

Emekli vatandaşların hangi bankadan maaş aldıkları önemli olmakla birlikte, kredi kampanyası başlatan bankalardan birinden maaş almaları durumunda yüksek limitli kredi kullanabilecek. Emekli kredisi veren bankalar müşterilerine şayet emekli maaşları bulunmuyor ise düşük limitli kredi verecek. 60 bin lira tutarında kredi almak istiyorsanız maaş alınması durumunda kredi onayı verilecek. Kredi başvurusunda bulunan kişiler maaş taşımaları durumunda kredi imkânlarından faydalanabilecek. Daha detaylı bilgilere sahip olmak için haberimizi okuyabilirsiniz…

Emekli olup icralık durum söz konusu ise bu noktada kredi onayı alınmıyor. Bankaların kredi onayı verebilmesi için kara liste müşterisi olmaması gerekir. Şartları sağlamanız halinde ilgili bankalara maaş taşıma işlemi gerçekleştirdikten sonra kredi alabilir, emekli promosyonlarından faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Başladı

Ziraat Bankası tarafından verilecek olan krediye başvuru yapıldığında kredi konusunda emekli kredileri ön plana çıkıyor. Kamu bankası olmasından dolayı birçok emekli tarafından maaş alınan banka emekli maaşı alan vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen bankalar arasında yer alıyor. Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olan kişiler en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Şayet ilk kez maaş taşıması yapılacaksa e devlet sistemi üzerinden maaş taşıma işlemini yaparak kredinizi kullanabilirsiniz. Maaş taşıma işlemi gerçekleştikten sonra ilk maaşınızı aldığınızda banka 2 bin lira tutarında emekli promosyonu veriyor. Alınacak olan kredilerde 36 ay vade mevut olup 6 ay ertelemeli fırsatlar da bulunuyor.

Şekerbank Emekli Kredisi Veriyor, Şart Aramıyor

Şekerbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, başvuru yapıldığında bankadan maaş alınması veya banka üzerine maaş taşınması gerekir. Banka kredi vermenin yanı sıra diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatıyor. İhtiyaç kredisi için başvuru yapıldığında kredi sadece banka şubelerinden alınabilir. Kredinin yanı sıra banka promosyonundan da faydalanmak mümkün.