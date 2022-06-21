Kamu Bankalarından ve Özel Bankalardan Vatandaşa Bayrama Özel 3 ay ertelemeli kredi duyurusu

Milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların genel kredi faaliyetlerini kontrol ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankaları tatil kredisi faaliyetlerinde adından sıkça söz ettirmektedir. Nakit paraya ihtiyacı olanlar için bayram öncesinde devlet bankalarından müjdeli haber geldi. Bayramda düşük faizli kredilerden yararlanmak isteyenler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi kampanyalarına başvuru yapabiliyor.

Ziraat Bankası Faiz Oranları!

Nakde ihtiyaç duyan vatandaşların en büyük destekçilerinden biri olan Ziraat Bankası, Kurban Bayramı öncesinde nakde ihtiyacı olanlara 30 bin liralık destek vereceğini duyurdu. Bankacılık sektöründe milyonlarca bireysel ve ticari müşterisi bulunan Ziraat Bankası en uygun ihtiyaç kredilerinden biridir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredilerinde faiz oranı %1,55, 25.000 liranın üzerindeki kredi başvurularında ise %1,69 faiz oranı nakden desteklenmektedir.

Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli Kampanya!

Kamu bankalarından Vakıfbank, tüketici kredisi faaliyetlerinde 36 aya varan vade imkânı sunarak vatandaşlara 3 ay erteleme imkânı sunmaya devam ediyor. Vakıfbank'ın 30.000 liralık ihtiyaç kredisi programında Kurban Bayramı öncesi %1,79 faiz oranı olduğu için aylık geri ödemesi 417,16 liradır. Bayram öncesi acil nakit ihtiyacı olanlar Vakıfbank ihtiyaç kredisine başvuruyor.

Halkbank Balkın Vatandaşa Sunduğu Faiz Oranları

Halkbank'ın bayram kredisi duyurusu acil nakit arayanlar için. Halkbank, Merkez Bankası'ndan düşük faizli kredi isteyenlere yüzde 1,79 oranında tatil kredisi sunuyor. Böylece Halkbank'tan 36 ay 20.000 TL tutarında Evrensel Kredi kullananlar, kredi borcunu ödemek için ayda 814,90 TL ödeyebilecek.

Halkbank olarak bu tatil döneminde de tüketicileri mutlu edecek kredi hareketliliği ile tüketiciyi mutlu etmek istiyor. Günlük maksimum 12 lira ödeme ile 36 ay vadelendirme imkânı bulunan tatil kredisinde 10.000 liralık kredi alınabiliyor. Anında banka tarafından verilen tatil kredileri alın. Tatil kredisine başvurmak ve hemen sonuç almak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey: Bu bilgiyi aralarında boşluk bırakarak 3452'ye yazıp yazmanız yeterlidir. Kredi başvurunuzun sonucu dakikalar içerisinde cep telefonunuza bildirilecektir. O zaman tek yapmanız gereken size en yakın banka şubesine giderek kredi çekip kullanmaktır.

TEB

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı'na özel kredi kampanyasının detaylarını yayınladı. Etkinlik 31 Mayıs'a kadar sürecek. Tüketici kredileri %0,99 faiz oranı ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçeneklerine sahiptir.

Şekerbank

Bankanın 60 aya varan vadeli kampanyalarını içeren etkinlikleri kapsamında %0,79’ dan başlatılan faiz oranları ile 3 ay taksitlerini erteleme imkanını müşterilerine sunuyor. Şekerbank, finansman desteğinin yanı sıra Şeker Bonus Card ile satın alınan yiyeceklere de ikramiye vermektedir.



Garanti BBVA

Bayram kredisi şartlarını açıklayan bankalardan biri de Garanti BBVA oldu. Bu nedenle Garanti BBVA, müşterilerine %0,99'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vadelerle tatil kredisi sunuyor.

YapıKredi

Yapı Kredi, bayram kredisi kampanyası kapsamında kredi müşterilerine Eylül ayına kadar taksit ödemelerini erteleme imkânı sunmaktadır.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, tatil döneminde nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık %0,89'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar tatile özel ihtiyaç kredisi sunuyor. Bankanın aynı zamanda bayrama kadar yeni kampanyaları gündeme getirmesi bekleniyor. Böylelikle müşteriler ihtiyaç kredilerinden yararlanarak ayrıcalıklı bir hizmet deneyimine erişmenin fırsatlarına nail olabilecekler!

QNB ihtiyaç kredisi her açıdan avantajlı bir hizmet deneyimini müşterilerine sunmayı başarıyor. Böylelikle ihtiyaç kredisi hizmetlerinden yararlanarak kişiler avantajlı bir hizmet olanağına kavuşma fırsatlarına erişiyorlar. QNB ihtiyaç kredisi düşük faiz oranlarıyla her daim ön planda olan ve en çok tercih edilen hizmetler bütünü olarak ön plana çıkıyor.