Kamu Bankalarından 400.000 TL Nakit Ödeme Haberi Geldi, Müracaatlar Başlıyor , Anında Ödenecek! Türkiye'de kamu bankası olarak faaliyet sürdüren Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası resmi internet sayfaları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 400 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi sunulacağı açıklandı. Haziran sonuna kadar verilecek bu kredilere müracaat yapmanız yeterlidir.

VakıfBank

Vakıf bankası üzerinden verilen 400 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşların 400.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamaları açısından kendilerine en yakın Vakıfbank şubesine gidebilir ya da Vakıfbank mobil bankacılık ile cep imza uygulaması üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirerek 24 ay vade seçeneği şeklinde oluşturulan 3 ay ertelemeli bir şekilde verilecek 400 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

Halkbank

Halk Bankası, an itibariyle resmi internet sayfası üzerinden yapmış olduğu duyuru ile beraber 24 ay vade seçeneği şeklinde 400 bin TL tutarında kredi müracaat işlemlerinin başladığını söyledi. Banka şubelerine gitmek suretiyle veya Halkbank internet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerinin yapılması ile beraber bankaya sunulacak ipoteğin ekspertiz değerinin belirli katlarına kadar kredi kullanmanız mümkün olacak. Halkbank şubeleri üzerinden kimlik ve diğer belgeler ile beraber müracaat işlemlerinizi yapabilir ve sonucunu ise anında öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Türkiye'nin kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi müracaatı işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olacak şekilde toplamda 24 ay vade seçeneği şeklinde 400 bin TL tutarında kredi kullanabiliyor. Buna göre 5 dakika içerisinde onay verilecek ve böylece uygun faiz oranları ile 400 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşın hesabına gerek banka şubeleri üzerinden gerekse de Ziraat Bankası mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden aktarılması mümkün hale gelecek.