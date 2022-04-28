Bayramda Hangi Tatlılar Yapılır, Bayram Tatlıları Nelerdir?

Sağlıklı tatlı yapımı ve tüketimi hakkında önemli bilgileri paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, önemli uyarılar gerçekleştirdi. Ramazan ayında sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Binöz, bu ayda kan şekeri dengesizlikleri meydana gelen ve yavaşlayan metabolizma için şerbetli ve ağır bayram tatlılarının risk oluşturabileceğini ifade etti. Bu tür tatlıların kan şekerinde dengesizlik, ani acıkma atakları, vücut ağırlığında artış, artan susama hissi, baş ağrısı ve sinirlilik gibi olumsuz durumlar yaratabileceği ifade edildi. Diğer taraftan sütlü tatlıların ise diğer tatlılara oranla daha düşük enerji değerine sahip olmaları sebebiyle vücut ağırlığı artışına neden olmayacağı açıklandı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, tatlı tüketimi gerektiğinde misafirlikte öncelik olarak ikram edilen çikolata, şeker ya da lokum yerine tatlılardan yana seçim yapılabileceğini ifade etti. Şerbetli tatlıların istenildiği durumda ise mümkün olduğu kadar yarı porsiyon tüketilmesi gerektiğini açıkladı. Bu şekilde yapılan tatlıları doyumluk değil tadımlık olarak tüketebileceklerini ifade etti.

Meyveler ise mineral ve vitamin gibi pek çok fonksiyonel bileşeni sağlayan önemli bir besin grubu olması sebebiyle tatlılar ile birlikte servis edilmektedir. Diğer besinlere göre çok daha düşük enerji içeriğine sahip olan meyve bazı kanser türleri, kalp hastalıkları ve inme gibi hastalıklara karşı da koruyucu görev üstlenmektedir. Bu sebeple meyvelerin olumlu ve şekerin de olumsuz etkilerinin göz önünde bulundurulduğu sırada bayramda yapılacak olan tatlıların kuru meyveler ile tatlandırılması durumunda tatlı isteğinin sağlıklı bir şekilde karşılanabileceği açıklandı.

Meyvelerin hem hazırlanırken yağ içermemeleri ve hem de enerji alımı açısından kaynaklı daha düşük enerjili içeriğine sahip olmaları sebebiyle lezzetli seçimler olacağı da biliniyor. Bunun yanı sıra tatlı içeriğini gözden geçirmek sağlıklı yağları tercih etmek gibi durumlarda faydalı olacaktır.