50.000 TL ile başlayan da var 365 bin TL geri ödemesiz faizsiz krediyi cebe indirende! Bu fırsat bir daha gelmez!

Bu fırsat bir daha gelmez! 50.000 TL ile başlayan da var 365 bin TL geri ödemesiz faizsiz krediyi cebe indirende! Ekonomik krizler son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığı gibi nedenlerle birçok insanın maddi problemlerle karşılaşmasına neden oldu. Ancak, asgari ücretin artmasıyla birlikte, özel sektörde çalışanların maaşları da düzenlendi. Bu durum, kendi işini yapmak isteyen insanların sayısının da artmasına neden oldu. Kendi işini yapmak isteyenler için KOSGEB faizsiz kredi fırsatları sunuyor. Şimdi, bana verilmez diye düşünmeden, şartlara dikkat ederek kendi işinizi kurabilirsiniz.

KOSGEB bünyesinde, yeni işletmenizde istihdam alanı da göz önünde bulundurularak farklı miktarlarda geri ödemesiz ve taksitli faizsiz planlamalar bulunuyor. Kurulacak yeni firmanın teknoloji seviyesiyle orantılı olarak, 300 bin TL'ye kadar makine teçhizat desteği sunuluyor. KOSGEB, son altı senede projelerde kullanılmak üzere genç girişimcilere 1.5 milyar TL'lik kaynak yarattı. Bu dönemde tüm yaş aralıklarında 132 bin 521 kişiye toplamda 4.1 milyar TL'lik destek sağlandı.

Mentörlük ve danışmanlık ihtiyaçlarının da karşılanması için 10 bin TL'ye kadar destek sağlanabiliyor. Sertifika desteği kapsamında, desteklenen işletmenin faaliyet konusuyla uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak, 5 bin TL genç girişimcilere destek sağlanıyor.

Geleneksel Girişimci Programı'ndan faydalanan kişiler maksimum 55 bin TL geri ödemesiz destek alırken; engelli ve şehit yakınları ise maksimum 65 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek alabiliyor. İleri Girişimci Programı'ndan yararlanacaklar ise maksimum 365 bin TL, şehit yakınları ve engelliler ise 375 bin TL geri ödemesiz destek alabiliyor.

KOSGEB, kendi işini kurmak isteyenler için önemli bir destek kaynağıdır. Ancak, başvuru yapmadan önce şartları dikkatlice incelemek ve iş planınızı doğru bir şekilde hazırlamak, başvurunuzun kabul edilme ihtimalini artıracaktır. Kendi işinizi kurmak için KOSGEB'in sunduğu faizsiz kredi fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmelerini sağlamak ve bu işletmelerin rekabet güçlerini artırmak amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB, işletmelerin faaliyetlerinin başlangıcından sonuna kadar her aşamada destek vererek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefler.

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