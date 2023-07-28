Emekli vatandaşlar için emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zamın ardından, bankaların da ihtiyaç kredisi kampanyaları hareketlenmeye başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok vatandaş nakit ihtiyacı duymaya başladı ve bu noktada bankaların sunduğu kampanyalar yoğun ilgi görüyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankaları da Temmuz ayında yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalarla emekliler, ihtiyaçlarına uygun şekilde 8.500 TL'den başlayarak 45.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabilecekler. Taşıt ve konut kredileri gibi diğer kredi seçenekleri de kampanyalar kapsamında güncellendi.

TEB Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi 2023

TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli vatandaşların tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılamak için özel indirimli faiz oranlarıyla "Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi" sunuluyor. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan veya taahhüt eden emekliler, 36 aya varan vade seçenekleriyle bu krediden yararlanabiliyor. Başvurular, Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi üzerinden kolayca yapılabiliyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan hafta sonları da dâhil olmak üzere her gün anında krediler hesaplara geçiyor.

Halkbank Emekli Mini Kredi

Halkbank, maaşını bankalarından alan veya maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilere yönelik "Emekli Mini Kredi" sunuyor. Bu kredi, 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlar için uygun faiz oranları ve geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli olarak kullanılabiliyor. Kredi ödemeleri, aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli veya serbest ödemeli şekillerde gerçekleştirilebiliyor. Başvurular Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube veya en yakın Halkbank Şubesi aracılığıyla yapılabiliyor.

Kamu bankalarının sunduğu bu kredi kampanyaları, emeklilere ve diğer müşterilere ihtiyaçlarına uygun şekilde finansal destek sağlama imkanı sunuyor. Bu fırsatlardan yararlanmak için müşterilerin kampanya detaylarını incelemesi ve başvurularını kolayca yapmaları gerekiyor. Bankaların sağladığı uygun faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak ve mali durumlarını düzenlemelerine destek olacak.