Gözaltına Alınan Oyuncu Ayşegül Çınar Maruz Kaldıkları Saldırı Hakkında Açıklama Yaptı

Yasak Elma isimli dizide rol alan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, Beyoğlu'nda bulunan bir otelin restoranında çıkan kavga sonrasında sevgilisi ile birlikte gözaltına alınmıştı. Ünlü ismin gözaltına alınması ardından serbest bırakıldığı bilgisine ulaşılırken ünlü oyuncunun sevgilisi Furkan Çalıkoğlu‘nun ise tutuklandığı öğrenildi. Çınar, sosyal medya hesabından yaşanan olay ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken bilinmeyen durumlar olduğunu belirtti. Polislerin saldırı sırasında kendilerini ayırmaya çalışırken bazılarının elinin çizildiğini, diğerlerinin ise kolunun çizildiğini aktardı. Ayşegül Çınar sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalarda devlet memurları ve özellikle polise zarar verecek insanlar olmadıklarını söyledi.

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bulunan bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçak ile yaralamış ve ardından tutuklanmıştı. Yaşanan korkunç olay ardından gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ise savcılık tarafından serbest bırakıldı ve sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncunun eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ise nöbetçi mahkemeye çıkarılması ardından “hakaret”, “görevli memura direnme” ve “kamu güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bulunan bir otelin restoran bölümünde yemek yediği sırada tartışma yaşanmaya başlanmış ve tartışma kısa süre içerisinde bir kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmayı ayırmak için polis ekipleri ve otel görevlileri olaya el attığı sırada yaralanan bazı polis memurlarının da olduğu öğrenilmişti.

Çınar ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak gündemde yer aldıklarını, yazılanları okuduğunu ve her şeyin farkında olduğunu belirtti. Bilinmeyen şeyler olduğuna vurgu yapan oyuncu mekanda yemeğe çıktıklarını ve mekanda görevliler tarafından rahatsız edildiklerini belirtti. Saha sonra masalarının da değiştiğini ifade eden Ayşegül Çınar, masalarına tanımadıkları bir beyefendinin geldiğini ve eski sevgilisinin kafasında aniden şişe parçaladığını açıkladı.