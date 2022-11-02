Akaryakıt ve Otogaz Alışverişlerinizi Belirli Ziraat Bankası Kartlarınız İle Yapın 75 TL Bankkart Lira Kazanma Fırsatı

Ziraat Bankasından Aracı Olan Müşterilerine Dev Kampanya! Ziraat Bankasından arabası olan müşterilerine özel bir kampanya duyursu yapıldı! Ancak beklemek yok 15 Kasım’a kadar bu kampanyaya katılım sağlamayan 75 TL bankkart Lira alamıyor! Şimdi araç sahibi Ziraat Bankası müşterisi olanlar kazanıyor. Akaryakıt ve otogaz alışverişi yapan arabası olan müşterilere açıklama yapıldı. Ziraat Bankasının resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu yazılı açıklamaya göre ilgili kamu bankası, son tarih 15 Kasım 2022 olan ve bu kampanyaya katılan müşterilerine 75 TL Bankkart Lira verileceğini ilan etti.

Çoğu Bankanın müşteri kitlesini artırmak ve var olan müşterilerinin bankaya olan ilgisini daha da yoğunlaştırmak amacı ile girmiş oldukları kampanya, promosyon hediye TL puan yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ziraat Bankası 15 Kasım'a kadar devam edecek olan 75 TL bankkart Lira kampanyası asıl kart sahibi aracı olan vatandaşlar için geçerlidir. Araba sahibi olan Ziraat Bankası müşterilerini kapsayan bu kampanyaya en az 250 TL ve üstü dört defa akaryakıt ve otogaz alış verişi yapanlar katılabiliyor. Bu şartlarda yapılan harcamalarda musterilerin 75 TL Bankkart Lira kazanma şansı yakalayacakları belirtildi.

75 TL Bankkart Lira Kazandıran Kampanya Koşulları da Açıklandı

Bu kampanyanın katılım süresi 1 Ekim ile 15 Kasım 2022 tarihleri arasındadır. Bu kampanyaya katılabilmek için, Bankkart Mobil’den başvuru gerçekleştirmek gerekmektedir. Kampanya ya katılım sagladiktan sonra Bankkart sahiplerinin anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından Bankkart POS ile değişik günlerde ve ayni zamanda tek seferde yapılan 250 TL ve üstü yapılacak dördüncü sefer akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde 75 TL Bankkart Lira kazanma şansı yakalayın. Yalnızca Bankkart POS kullanan anlaşmalı benzin istasyonlarından yapılacak alışverişlerde geçerlidir.

Hangi Kartlardan Yapılan Çekimler Kampanya Kapsamına Girer

Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business kartı olan müşteriler ister kredi kartı ister banka kartı ile bu kampanyadan yararlanma hakkına sahip olur. Bu kampanyaya sadece bankanın gerçek müşterileri kartın asıl sahipleri dahil olabilir.