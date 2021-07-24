Yusuf Güney'den Taksiciye: “Artistlik Yapma”

Geçtiğimiz aylarda astral seyahat hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer tutan ünlü şarkıcı Yusuf Güney sosyal medya hesabından yeni bir gönderi paylaştı. Astral seyahat ile uzaya gittiğini ifade eden sanatçı, taksi krizi ile gündemde yer aldı. Taksicilerin köprü trafiğine girmek istememesi sebebi ile kavga eden sanatçı Yusuf Güney gönderisini sosyal medya hesabından yayınladı.

Taksi şoförü ile kavgasını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı Yusuf Güney sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Tartışma anlarını takipçilerinin bilgisine sunan şarkıcı bir buçuk saattir aynı yerde beklediğini ve taksicinin karşıya geçmek istemediğini anlattı. Trafik olduğunu ve taksicinin kendisini tehdit ettiğini ifade eden sanatçı dikkatleri üzerine çekti.

37 yaşındaki şarkıcı, 5 saat de geri mi döneceğini sordu ve taksicinin kendisini “mecbursun” diye tehdit ettiğini açıkladı. “Artistlik yapma, ben hatalı değilim” şeklinde kullanmış olduğu ifadeler ile de dikkatleri üzerine çeken sanatçının paylaşımı dikkat çeken bir gönderi oldu.

Instagram hesabından yayınladığı paylaşımı kısa süre içerisinde kaldıran sanatçı astral seyahat açıklaması ardından bu kez de taksiciyle kavgası ile adından söz ettirdi.

Sanatçı, katılmış olduğu programda önemli açıklamalarda bulunmuş ve astral seyahatin bilimsel olarak var olduğunu söylemişti. Düşünce gücü ile bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması olmadan her yere gidebildiğini ifade eden Güney, gezegenler arası ulaşımın sağlanabildiği söylemişti. Bir süre boyunca astral seyahati deneyimlediğini ifade eden Yusuf Güney uzaya gitmeyi başardığını da söylemişti.

37 yaşındaki Yusuf Güney, iki sene önce Ay’da su olduğunu söylediğini ve bu bilgiyi NASA’nın yeni açıkladığını belirtti. Mars'ta bilindiği gibi yemyeşil bir gölün bulunduğunu ifade eden sanatçı NASA'nın bu bilgiyi kısa bir süre önce açıkladığını aktarmıştı. Uzaydaki varlıkların ise Ay’ın karanlık tarafında askeri bir üs yaptığını ifade eden sanatçı NASA'nın kendisinden pek çok bilgi aldığını dile getirmişti.