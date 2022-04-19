Kamu Bankaları Devreye Girdi ve Oluk Oluk Para Akacak! Başvurularınızı Hemen Yapın! Koronavirüsü pandemisinin sebep olduğu ekonomideki durgunluk, virüs aşısının icadı edilmesi ile beraber yavaş yavaş yerini ılıman bir iklime bıraktı. İşinden olan ya da herhangi bir işe giremeyen vatandaşları mağdur olmaktan kurtarmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat doğrultusunda kamu bankaları harekete geçti ve nakit problemlerine çözüm bulunacak.

Kamu Bankaları Tek Tek Açıkladı

Türkiye’de kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halk Bankası’nın da katılım sağladıkları kampanya duyuruları resmi internet sayfaları üzerinden açıklandı. Buna göre kamu bankaları üzerinden 5 bin TL’den başlamak üzere (5000 TL’lik ihtiyaç kredisi faizsiz ve masrafsız bir şekilde verilecek) 50.000 TL’ye kadar cazip faiz oranları ile işlem yapılabilir.

Kamu Bankaları İhtiyaç Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Şartlar Neler?

· Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak,

· 18 yaşından büyük olmak,

· Kamu bankalarına ya da bir başka bankaya herhangi bir borcu bulunmamak ya da daha önceden herhangi bir kredi kartı ya da Kredi kullanılmış olması durumunda geri ödemelerini düzenli bir şekilde yapılmış olması gerekir.

Sizin de nakit probleminiz varsa 5000 TL'ye kadar masrafsız ve faizsiz 5000 TL den daha fazla kredi paketlerinde ise cazip faiz oranları ile işlem yapmak istiyorsanız Size en yakın kamu bankalarının şubelerine gidebilir ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden anında kredi başvurusu işlemlerinizi yapabilirsiniz.