Bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar merak uyandırdı ve son dönemde arama motorlarında çok fazla aratıldı. Bankalar, kredi ve kredi kartı kullanma potansiyellerinin farkına vararak emekli müşterilerine öncelik vermeye başladı.

Özellikle kamu bankaları, yeni emekli müşterileri çekmek için çeşitli kampanyalar uygulamaktadır. Bu konudaki son gelişme, emeklilere yönelik maaş promosyonu kampanyasını kapsamlı bir pakete dönüştüren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından gerçekleştirildi. İşte detaylar.

EMEKLİLERE 11 BİN LİRA

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından alınan ortak karar doğrultusunda emekli maaşı promosyon kampanyasında yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kampanya kapsamında emekli müşteriler toplam 11.000 TL alma imkânına sahip olacaklardır. Maaşına bakılmaksızın tüm emekliler kamu bankalarındaki bu ödemeden yararlanabilecek. Ancak, tutarın tamamının emekli maaşı promosyonu olarak değerlendirilmeyeceğini belirtelim.

11.000 TL'lik ödemenin büyük bir kısmı emeklilere bireysel kredi olarak sağlanacak. Emekli maaşı promosyon tarifeleri değişmedi. Emekli müşterilerin promosyon kapsamında maaşlarına karşılık aldıkları ek tutar da bu tutara eklenerek 11.000 TL'ye tamamlanacak. Eklenen kısım bireysel kredi olarak kullandırılacaktır. Müşteri bu mini krediyi, maaşından otomatik olarak yapılacak küçük kesintilerle 36 ay boyunca taksitler halinde geri ödeyecektir.

KAMU BANKALARI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan emekli olanlar için maaş promosyon ödemeleri 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişecek. Müşteriler maaşlarına göre promosyon ödemesi almaya devam edecek. Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlar 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar ise 3.500 TL alacak. Maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerinde olanlara ise 5.000 TL ödeme yapılacaktır. Bu ödemeler, tüm emeklilerin alacağı toplam 11.000 TL'ye varan bireysel kredi ile birleştirilecek.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan emekli maaşı paketinden yararlanmak için müşterilerin emekli maaşlarını bu bankalardan birine transfer etmeleri ve promosyon sözleşmesi imzalamaları gerekiyor.