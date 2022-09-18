Kamu Bankaları Bir İlke İmza Attı! Yok Dedirtecek Kampanya, Taşıt - İhtiyaç - Konut Kredisi Fırsatları...

Merkez Bankası tarafından yürütülen para sıkılaştırma politikası nedeni ile gerek kamu gerekse özel bankalar her hafta faiz oranlarında güncelleme yapıyor. Güncelleme işlemi yapan bankalar arasında kamu bankaları olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yer alıyor.

Merkez Bankası tarafından uygulamaya koyulan para sıkılaştırma politikasında devam kararı, tüm bankaları sürekli olarak faiz güncellemesine yöneltiyor. Her üç kamu bankası da sürekli olarak faiz oranlarında güncelleme yapıyor.

Yaz aylarının bitmesi ile birlikte vatandaşların konut, taşıt kredilerine olan taleplerde artış meydana geldi. Pandeminin etkileri sona doğru yaklaşırken, farklı sıkıntıların ortaya çıkması vatandaşları kredilere yöneltiyor. Farklı ihtiyaçlar için bankalara başvuru yapan vatandaşlar, bankaların kampanyaları genişletmesine yol açıyor. Bankalar geniş yelpazeye yayılan kampanyalar düzenlese bile, faizlerin yüksek oluşu vatandaşın işini görmüyor. Bu noktada kamu bankaları devreye girerek piyasadaki en düşük faiz oranlarını vatandaşlara sunuyor. Konu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Kamu Bankalarından Konut Kredisi Kampanyaları

Kamu bankaları vatandaşlara uygun faiz oranları ile konut kredisi paketleri sunuyor. 120 ay vade seçeneğinin bulunduğu konut kredisinde esnek ödeme planları da bulunuyor. Bunun yanı sıra 3 ay ödemeli veya balon ödemeli esnek planlar ile vatandaşın karşısına çıkıyor. Sarı panjur konut kredisi kampanyasında artan veya azalan taksitler ile esnek ödeme imkânları da mevcut. Vakıfbank tarafından uygulamaya koyulan sarı panjur konut kredisi vatandaşlara esnek ödeme planları sunarak cazip hale getiriyor.

Halkbank tarafından uygulama kararı alınan konut kredisi faiz oranları ise aylık olarak 1,38 oranında uygulanacak. Banka tarafından emeklilere, kamu çalışanlarına ve özel sektörde çalışan kişilere özel kampanya paketleri sunuyor. Bunun yanı sıra maaş müşterilerini de kampanyaya dâhil ediyor. Ziraat Bankasın tarafından uygulama koyulan konut kredisinde ise aylık faiz oranı 1,37 olarak belirlendi. Vakıfbank tarafından yürütülen kampanyada faiz oranı 1,32 olarak belirlenirken, 3 ay erteleme fırsatı da sunuluyor. Kamu bankası olarak hizmet sunun Vakıfbank yıllarca sürdürdüğü sarı panjur konut kampanyasında vatandaşlara erteleme imkânı sunuyor.