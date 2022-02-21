Kamu Bankaları 45.000 TL Ödeme Yapacağını Duyurdu!

Kamu bankaları 45000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Şubat ayı ve mart ayı içerisinde verilecek olan nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden 45000 TL ödeme alabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız, bankaların kredi politikalarına uygun olmanız durumunda gelir belgesiz olarak nakit kredi onay alabileceksiniz.

Acil ihtiyaç kredisi olarak alabileceğiniz 45000 TL nakit kredi kampanyasında 36 ay vadeli olarak kredi ödeme tablosu oluştururken, ilk taksit ödemenizi de 3 ay ertelemeli olarak yapabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, bankaların kredi şartlarına uygun olması durumunda, isterlerse, şubeler üzerinden isterlerse banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden başvurusunu yapabiliyor. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek veya bu bankada hesabınız varsa, bankanın şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz. Online Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan 36 ay vadeli 45.000 TL nakit kredi kullanabilir.

Size en yakın banka şubesine giderek de düşük faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verecek, onaylanan tutarın ne kadar olduğunu hemen göreceksiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası ve kamu bankaları üzerinden alacakları tüm kredilerde kredi notunun uygun olması ile birlikte ayrıca gelir durumunda, düzenli olarak yatıyor olması gerekmektedir.