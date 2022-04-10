Kampanya Bugün Başladı: PTT Üzerinden En Az 1000 TL, En Çok 15.000 TL Nakit Ödemesi Yapılacak. Ramazan bayramına sadece birkaç gün kala PTT tarafından şahane bir kredi kampanyasına imza atıldı. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre bin TL'den 15 bin TL'ye kadar nakit ödemesi almaları mümkündür.

PTT tarafından verilecek 1000 TL'den 15.000 TL ye kadar nakit ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların, hemen 15 bin TL'ye kadar nakit almaları mümkündür. Özellikle de PTT müşterilerinin bu destek kampanyasına katılım sağlayarak, bütün ihtiyaçlarını giderecek ileri söyleniyor. Kendi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklamada PTT, bugün itibari ile müracaat işlemlerini yerine getiren vatandaşlara bin TL'den 15 bin TL'ye kadar nakit ödemesi yapacağını söyledi. PTT ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Aktif Bank ile PTT anlaşmalı bir şekilde bu kredileri kullanabilir. Emekli maaşlarını PTT'den alan vatandaşlar ise emekli maaşlarının üzerinde bu kredileri diledikleri takdirde kullanabilecekler. Üstelik emekli vatandaşlar, 15.000 TL ya da daha yüksek rakamlardan ihtiyaç kredisi çekebilir.

PTT Ödemeleri Bugün Başladı

PTT üzerinden başlatılan bu nakit kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, aktif banka aracılığı ile kredi müracaat işlemlerini yapabilir. PTT ihtiyaç kredisi müracaatı işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, PTT şubeleri üzerinden müracaat işlemlerini yapabilecekleri gibi diğer taraftan PTT mobil bankacılık ve telefon bankacılığı sistemlerini kullanarak da bin TL'den 15 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayabilir. Mesaj atarak başvuru yapmak isteyenler 36 ay vadeye kadar SMS ile başvuru yapmak için Kredi TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderebilirler. Bu şekilde Aktifbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaksınız. Nakit kredi kullanacaklar ayrıca PTT şubelerinden de işlem yapacaklardır.