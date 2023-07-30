Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Akbank ve Garanti Bankası tarafından başlatılan yeni kampanya ile 3 dakika içinde sonuç alarak 35.000 TL nakit ödeme yapmak mümkün olacak. Kampanya 1 Ağustos Salı gününden itibaren başlayacak ve başvuranların hesaplarına hızlı bir şekilde bu miktar yatırılacak.

Akbank ve Garanti Bankası, özel bankalar arasında öncü konumda olup, bu kampanya ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara kolayca nakit para sağlama imkanı sunuyor. Kampanyaya katılmak için 18 yaşından büyük olma şartı aranıyor ve alınacak paralar 3 sene vadeli olarak ödenecek. Bankalara gitmeye gerek yok, Akbank ve Garanti Bankası müşterileri mobil bankacılık uygulamalarını kullanarak tek bir SMS ile başvuru yapabilecekler.

Akbank müşterileri için, TC kimlik numarasını 4425'e SMS olarak göndermek yeterli olacak ve 35.000 TL nakit alabilmek mümkün olacak. Bu kredi için kredi notu ve gelir belgesi gibi belgeler istenmeyecek. Geri ödeme ise 3 sene vadeli olarak taksitler halinde yapılacak.

Garanti Bankası müşterileri ise, cep telefonlarından 3390'a SMS göndererek başvuruda bulunabilecekler. Garanti Bankası'nın mobil uygulamasını indiren müşteriler işlemlerini kolayca tamamlayabilecekler. TC kimlik numarası gönderildikten sonra, banka tarafından kredi hemen onaylanacak.