Kamboçya Turizmi İçin Gözden Uzak Toparlanma

Chheut Dina'ya işe geri dönmemesi söylendiğinde, Siem Reap Uluslararası Havaalanı'ndaki azaltılmış vardiya temizliğine sadece birkaç gün kalmıştı.

Neredeyse turizm olmadan 10 ay sonra, havalimanı Dina'nın işvereniyle olan sözleşmesini Aralık 2020'de iptal ederek onu yedi kişilik ailesine yaptığı harcamaları kısmaya ve pandemiden önce aldığı 11.000 dolarlık krediyi yeniden finanse etmeye zorladı. Çoğunluğu Fransız Vinci Corporation'a ait olan bir temizlik şirketi olan HCC Angkor, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle Dina ve meslektaşlarının istihdamını daha önce yılda sadece bir aya indirmişti.

"Bazen çocuklarım, ders çalışmak zorunda olmadıklarında, balık, salyangoz ve sebze yakalamak için göle, dere veya göle gidiyorlar, bu yüzden [öncesine göre] daha az harcıyoruz ama eskisinden daha az uygun yemek yiyoruz," Dina El Cezire'ye söyledi.

Sendikasının desteğiyle Dina ve diğer HCC çalışanları şirkete şikayette bulundular, yönetimin işten çıkarılıp atılmadıklarını veya askıya alınıp alınmadıklarını onaylamayı reddetmesinden hüsrana uğradılar.

Ülkenin geçen ay aşılı turistlere sınırlarını yeniden açmasının ardından havalimanının uluslararası uçuşlar almaya başlamasından bu yana, gelecekleriyle ilgili belirsizlik özellikle sinir bozucu.

Dina, "Bizi sözleşmeden çıkarmak istiyorlarsa, kanuna göre bize uygun bir tazminat ödemeleri gerekiyor, o zaman başka iş fırsatları arayabiliriz veya tazminat alabiliriz" dedi. "Bu, bulanık bir resim yaratıyor, gerçekten neler olduğunu bilmiyoruz."

Kamboçya uluslararası gezginlere yeniden açılmış olsa da, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Angkor Wat'a ev sahipliği yapan turizm merkezi Siem Reap, hala yabancılara olan bağımlılığını ve pandemiden kurtulmanın uzun ve öngörülemeyen yolunu hesaplıyor.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 15 Kasım'da aşılı tüm yolcular için karantina önlemlerini kaldırdı - Tayland'ın yeniden açılmasının bir adım ötesinde, bu hafta Omicron'a yanıt olarak Phuket "kum havuzunu" ziyaret edenler dışında yabancı gelenler için yedi ila 10 günlük karantinayı yeniden başlattı.

Ancak gelişler çok azdı. Singapur Havayolları geçen hafta yeniden hizmete başlamadan önce, şehrin havalimanı 20 haftadır tek bir uluslararası uçuş görmemişti.

Dünya Bankası'na göre, salgından önce bile, büyük ölçüde ortadan kaybolan Çin tur gruplarına dayanan Siem Reap, yorgunluk belirtileri gösteriyordu ve Angkor Arkeoloji Parkı bilet satışları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 8,3 düştü.

Kamboçya Havalimanları iletişim direktörü Khek Norinda, Al Jazeera ziyaretçilerinin pandemi sırasında daha da düşmeden önce 2019'da 2018'e göre yüzde 12,4 düştüğünü söyledi. Singapur Havayolları geçen hafta yeniden hizmete başlamadan önce, şehrin havalimanı 20 haftadır tek bir uluslararası uçuş görmemişti.

Norinda, kademeli bir iyileşme öngörürken, havayolunun dönüşünün Siem Reap'i ziyaret etmek için hala bir "iştah" olduğunu gösterdiğini söyledi. “Ayrıca, kalabalık ve koşuşturma olmadan tapınakları ziyaret etme deneyimi de onun lehine oynayabilir” dedi.

Pasifik Asya Seyahat Derneği'nin Kamboçya temsilcisi Thourn Sinan, El Cezire'ye hükümetin pandemi politikalarını açıkça iletmediğini ve bu da endüstrisinin yanıt vermesini zorlaştırdığını söyledi. Genel olarak sektör için “çok iyi planlamaları var” dedi. Ancak diğer tarafta pandemi dönemi [devam ediyor] ne yapacaklarına karar veremiyorlar.”