EYT’liler İçin Son Dakika Belirlendi! EYT 2022 İçin EYT Düzenlemesi Açıklandı!

EYT’liler İçin Son Durum Belirlendi! EYT 2022 İçin EYT Düzenlemesi Açıklandı! Özellikle EYT noktasında son dakikalarda sıcak gelişmeler yaşandı. Milyonlarca vatandaşımız EYT konusunda yapılacak olan son dakika açıklamalarına odaklanmış durumda. EYT konusunda siyaset gündemi ve çalışma hayatında tekrardan hareketli günler yaşanmaya başlanmıştır. BU taraftan bakıldığı zaman AKP ve MHP’nin bir araya gelerek oluşturduğu Cumhur İttifak, EYT noktasında gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek çalışmalara başladıklarını açıkladılar.

EYT’de Yaş Kısıtı Kalkacak Mı?

EYT yasa tasarısını, birçok vatandaşımız uzun bir zamandır beklemektedir. Son yapılan açıklamalara bakıldığı zaman EYT’de yapılan gelişmeler oldukça ciddi bir hal almıştır. EYT üzerinde farklı çalışmalar yapılmaktadır. Uzun bir zamandır yapılan çözüm araştırmaları üzerine farklı koşulların öne atıldığı aşikârdır. Bu konuda EYT noktasında AKP ile MHP’nin de Cumhur İttifakı kapsamında yapılacak olan çalışmalara katılmaları beklenmektedir. Tekrardan ele alınıp revize edilecek olan düzenlemelerin olabildiğince imkân dâhilinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Yapılacak olan bu düzenlemelerin en başında 3.600 iş günü olan vatandaşların erken emekli olabilmesini sağlamaktır. Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş öngörülmektedir.

EYT noktasında ele alınan bir diğer konu kademeli emeklilik olarak önümüze çıkacaktır. Bu model Almanya modelidir. Emeklilik açısından eksik olan sene %2 ya da belirlenecek olan diğer oran dâhilinde maaş kesintisi uygulanmasıdır. Araştırılması yapılan ve örnek alınan bir diğer modeli ise Finlandiya modelidir. Bu modelde eksil yıl amacı ile eksik maaş ile emekli olma imkânı sunuyor.

EYT Düzenlemesi Tamamlandığı Zaman İlk Olarak Kim Emekli Olacak?

EYT noktasındaki son dakika gelişmelerin ve bu konudan ötürü mağdur olan vatandaşların bu konudan ötürü detaylı araştırmalar yapmasına sebep olmuştur. EYT daha fazla vakit kaybedilmeden uygulanır ve kabul edilirse yaş şartından ötürü binlerce vatandaş daha fazla zaman kaybetmeden emekli olabilecektir. İşe giriş tarihiyle hesaplanan bu zaman zarfı emeklilik yaş hesabına eklediği zaman emeklilik vaktine az kalmış olan kişilerin hemen emekli olmasını sağlayacaktır.