Kalp Yarası’ndan Tepetaklak Edici Karar!

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve Süreç Film tarafından yapımı gerçekleştirilen Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi yeni bölümleri ile büyülüyor. 8. yeni bölümünü 23 Ağustos tarihinde ekranlara verecek olan proje, gelişmeleri ile merak konusu oldu. Yaman karakteri yeni bölümde hatalı bir karar verecek ve bu karar her şeyin değişmesine sebep olacak. Aşkı ve öfkesi arasında kalacak olan Yaman karakteri yapmış olduğu hamle ile ardı sıra gelen yanlışlara da sebep olacak.

Senaryonun ilerleyen bölümlerine doğru Ferit ve Ayşe karakteri arasında buzlar erimeye başlayacak ancak Baha'nın konağa şoför olarak gelmesi bütün işleri karıştıracak. Yaşanan olaylar sebebi ile Ayşe'nin dünyası tepetaklak bir hal alırken Baha, dizinin yeni bölümünde önemli bir rol üstlenecek. Ayşe konağa şoför olarak genel Baha'nın bir an önce gitmesini içten içe isterken bu isteğinin kolay bir şekilde gerçekleşmeyeceğini de öğrenecek.

Sinan karakteri ise babasından yediği tokadı unutamayacak ve Yaman yüzünden yaşadıkları sebebi ile gururunu ayaklar altına alınmış hissedecek. Tokat sebebi ile evden uzaklaşan Sinan'ı eşi Leman ise yanlış anlayacak ve bu durum çift arasında bazı sorunlara yol açacak.

Ferit de geçirmiş olduğu kaza sonrasında Fırtına’nın kendisini üstünden atmasının sebeplerini arayacak ve sonuç bulmaya çalışacak. Baha karakterine adım adım yaklaşmaya başlayan Ferit Sinan'ın babasından yediği tokat sebebiyle de babası ile karşı karşıya gelerek önemli bir sahne gerçekleştirecek.

Duyguları sebebiyle karışık durumlar yaşayan ve bu durumla nasıl başa çıkacağını bilmeyen Yaman ise Handa tarafından reddedilmesi sonucunda yanlış bir karara doğru sürüklenecek ve yeni bölüme bu yanlış karar damga vuracak. Ayşe ile Ferit de konağın içine giren Baha sebebiyle bir dönüm noktası yaşayacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.