Garanti BBVA, Şart Olmadan, Tek Kalemde 66.000 TL Kredi Vereceğini Açıkladı, Herkes Mutlu Oldu

İhtiyaç kredilerinde kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, uygun faiz oranları ile Garanti Bankası üzerinden kredi kullanabilirler. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankadan 66.000 tl ye kadar 36 ay vadeli ve dilerse ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak da yapabilirler. Son yapılan bu kampanyada banka politikalarına uygunsanız hemen kredi başvurunuzu yapabilir ve garanti bbva kredisi kullanabilirsiniz. Başvurular banka şubeleri ve internet şubelerinden hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Şimdi sizlere bankanın verdiği bu son kredi kampanyası olan 66000 TL'yi nasıl alabileceğinden bahsedeceğiz.

Garanti Bankası 66 bin TL kredi başvurusu için şartlar nedir?

Banka özellikle kredi başvurusu yapacak olan kişilere ihtiyaç kredisi vermesi durumunda sigorta durumuna bakacaktır. En az üç aydır ve toplamda 90 gündür kesintisiz olarak sigorta girişlerinizin banka tarafından görülmesi gerekiyor. Ayrıca son iş yerinde bu süre içerisinde çalışıyor olmamız gerekiyor. Sigortalı olduğunuz yerden götüreceğimiz gelir belgesi ile kredi kullanmanız mümkündür. Kredi başvurusu yapan müşterilerin kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Diğer bankalara başvuru sayınız fazlaysa diğer bankalardaki kredi kartı borçlarınızı düzenleyip ödemiyorsanız banka sizleri kredi vermeyecektir. Garanti Bankası üzerinden bu şartlara uygun olmanız durumunda hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti Bankası 66 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası kredi başvurusu için size en yakın banka şubesine kimliğinizle giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizlere 66 bin TL ile ilgili kredi detaylarını verecektir. Kredi onayı almanız durumunda da hiçbir şey yapmadan sadece kimliğimizde kredi kullanabileceksiniz. Eğer banka gerekli duyması durumunda sizlerden gelir belgesi talep edebilir. Bankaya gidecek zamanınız yoksa bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Buradan da yapacağınız başvurular da ön onay olacak ve kredi kullanımına banka şubelerinden yapacaksınuz. Aldığınız tüm ihtiyaç kredilerinde ve onaylanan tüm Kredi limitlerinde en fazla 36 ay vade yapmanız mümkündür.