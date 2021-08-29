Kalp Yarası’nda Dönüm Noktası! Adnan, İki Oğlu Arasında Kaldı

Pazartesi akşamlarında seyirci karşısına çıkan ve ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası isimli başarılı televizyon dizisi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Süreç Film tarafından yapımın üstlendiği Kalp Yarası isimli dizi, Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 9. yeni bölümünü 30 Ağustos akşamında ekranlara taşıyacak olan ATV, izleyici kitlesinin gözdesi oldu. Dizi hayranları, Ferit ile Ayşe'nin aşkına şahitlik etmek ve dizinin yeni bölümlerini izlemek için dört gözle projenin yeni bölümünü beklerken proje, sosyal medyada da konuşuluyor.

Geçtiğimiz hafta ATV ekranlarında yayınlanan son bölümde Ferit ile Ayşe kavga etmeye başlamış fakat gece, ikilinin öpüşmesi ile son bulmuştu. Bu sırada ikiliyi izleyen Hande ise gördükleri karşısında deliye döndü ve ne yapacağını şaşırdı. Ferit ile Ayşe karakterlerinin evliliğinin bir oyun olduğunu düşünen Hande, ikisinin arasında bir aşk gördüğü zaman yeni planlar yapmaya başladı.

Çocukluğundan beri Hande'ye aşık olan Yaman ise bu defteri kapatmak için Betül’e evlenme teklif etti ve yeni bir yola girdi. Diğer taraftan Adnan da açıklanan sonuçlarda Fırtına’ya ilaç enjekte edildiğini öğrendi ve birilerinin oğlunun canına kast etmek istediğini anladı.

Araştırma sonuçlarına göre Adnan'ın aklına tek bir isim gelirken Yaman'ın bunu yapacağını düşünmeye başladı. Ferit ile Yaman ismindeki iki oğlu arasında kalan Adnan, bir karar vermek zorunda kalacak ve bu durum projenin adeta dönüm noktası haline gelecek.

Ebru'nun Antakya dönmesi ardından Leman da Sinan'ın eski nişanlısı ile hala görüştüğünü fark edecek ve ikilinin arasında duygusal bir ilişki olduğunu düşünerek harekete geçecek. Yeni bölümde Ayşe ile Ferit'in aşkları sahnelenecek iken ikili, bir an bile ayrı kalmaya dayanamayacak. Bunun yanı sıra bu aşka şahit olan Hande, her şeyi göze alarak son kozunu oynamak için hazırlıklar yapacak fakat hiç beklemediği bir sürpriz onun karşısına çıkacak.