Halkbank Duyurdu, 100.000 TL'ye Kadar Olan Banka Borçlarını Tek Bir Yere Toplayacak

Halkbank üzerinden 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyası başladı. Halkbank kendi müşterilerine ve müşterisi olmayan kişilere diğer bankadaki olan borçlarına karşılık 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi vereceğini kendi internet sitesinde duyurdu. İhtiyaç kredisi kampanyası gibi borç kapatma kredisi kampanyası da düşük faiz oranları ile birlikte Halkbank üzerinden müşterilere sunuluyor.

100.000 TL borç kapatma kredisi ne başvuru yapmak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar bu kredileri hızlı bir şekilde kullanabilir ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yaparak rahat bir nefes alabilirler.

Bankalardan borç kapatma kredisi kampanyasına katılmadan önce diğer bankalardaki olan tüm borçlarınızı hesaplayarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Halkbank başlatmış olduğu 100.000 TL ve düşük faizli borç kapatma kredisi kampanyasında kişilerin sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatarak destek vermektedir.

Halkbank borç kapatma kredisi kampanyası için şartlar nelerdir?

Halkbank üzerinden borç kapatma kredisine başvuru yapacak olan kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda kredilerini hemen aynı gün içerisinde kullanabilecekler. Kredi kullanabilmeniz için Halkbank kendi politikalarına uygun olan müşterilere işlem yapmaktadır. Halkbank borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan müşteriler belirlenen bu şartlara uygun olması durumunda hızlı bir şekilde müşterilerinin ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatarak yüksek limitli krediler vermektedir.

Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız bankalardan icralık olmamanız düşük kredi notunuzun olmamış olması ve düzenli bir gelir durumunuzun olması gerekmektedir. Belirtilen bu şartlara uygun olan kişiler Kredi başvurularını istedikleri zaman yapabilmektedirler.

Halkbank borç kapatma kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın uyguladığı Kredi politikalarını da uygun olduğunuzu düşünüyorsanız size en yakın Halkbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Halkbank borç kapatma kredisi başvurusunda bulunduktan sonra sizlere 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sunulacaktır. Halkbank dışında olan tüm bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını hesaplanarak o bankalar ile iletişime geçilerek krediniz kullandırılacaktır. 100.000 TL'ye kadar verilen bu krediler de elinize ihtiyaç Kredisi olarak nakit imkanı alamazsınız. Kredi ile ilgili detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.