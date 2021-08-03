Garanti BBVA 0.99 Faiz oranı ile 100.000 TL kredi kampanyasını duyurdu, Başvurular Başlayacak. Garanti BBVA üzerinden 0.99 faizli kredi kampanyası merak ediliyor. İşte detaylar...

Garanti BBVA 0.99 Faiz oranı ile 100.000 TL kredi kampanyasını duyurdu. Son günlerde özellikle ihtiyaç kredilerinde kampanya yapan bankalardan birisi de Garanti BBVA olmuştur. Sizde bu bankadan ihtiyaç kredisi alacaksanız başvuru yapabilirsiniz.

Ülkemizde Garanti BBVA bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan müşteriler tüm ihtiyaçlarına özel 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilirler. Banka 36 ay vadeye kadar kredi vermektedir. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler ihtiyaçlarını bankaya belirtirse daha uygun faizlerle kredi alabilmektedirler. Örneğin bir emekli bankadan emekli kredisi alabilir. Ayrıca tatil için kredi çekecekseniz tatil kredisi, düğün yapmak için kredi çekecekseniz evlilik kredisi gibi birçok kredi çeşidi vardır.

Sizde bu bankadan 100.000 TL’ye kadar aynı gün onay alacağınız bu kredileri kullanabilmeniz için bazı şartlara uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Dilerseniz önce şartlar ve daha sonra da bankanın kredi verme yöntemleri hakkında sizlere bilgiler verelim.

Garanti BBVA Kredi Almak İçin Şartlar Nedir?

Kredi başvurusu yapacak olan müşterinin en az 18 en fazla 65 yaşında olması gerekmektedir. 65 yaşının üzerinde olan müşterilerin ise emekli olması gerekiyor.

yapacak olan müşterinin en az 18 en fazla 65 yaşında olması gerekmektedir. 65 yaşının üzerinde olan müşterilerin ise emekli olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan müşterinin TC vatandaşı olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları ve Suriyeliler bu kredileri alamazlar.

olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları ve Başvuru yapacak olan kişinin daha önceden banka çalışması olması gerekiyor. Kredi notu en az 1100 ve üzerinde olan kişilerin başvuruları değerlendirilir. Kredi notu düşük olanların başvurusu olumsuz olarak sonuçlanacaktır.

yapacak olan kişinin daha önceden banka çalışması olması gerekiyor. Kredi notu en az 1100 ve üzerinde olan kişilerin başvuruları değerlendirilir. Kredi notu düşük olanların başvurusu olumsuz olarak sonuçlanacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin bankalarda icralık ve avukatlık bir durumu olmaması gerekiyor.

yapacak olan kişilerin bankalarda icralık ve avukatlık bir durumu olmaması gerekiyor. Bankadan kredi alacak olan müşterinin SGK’sı olması şartı vardır. Banka en az 3 ay sigortalı olarak çalışan kişilere kredi imkanı vermektedir. Yeni işe giren veya gelir belgesi veremeyen kişilerin başvuruları onay almayacaktır.

Kredi alacak olan kişi evli ise eş durumu önemlidir. Eşinin sicili bozuk ise banka kredi vermeyecektir.

Kredi başvurusu için bu şartlara uygunsanız Garanti BBVA üzerinden kredi alabilirsiniz. Şimdi sizlere başvuru aşamaları hakkında bilgiler vereceğiz.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankadan 0.99 faiz oranı ile kredi almak istiyorsanız internet sitesinden veya banka şubesinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Size en yakın Garanti BBVA şubesine giderek hemen kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka kredi başvurusu yaptığınızda hemen değerlendirmeye girer ve onay almanız durumunda hemen kredi kullanımı yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu için eğer internet sitesi üzerinden işlem yapacaksanız bu bankadan hesabınız varsa internet bankacılığı üzerinden hemen kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapan banka müşterileri onaylanan kredilerini bankaya gitmeden hemen hesaba atabilirler.

Müşteri hizmetleri numarası olan 444 0 333 numarasından da kredi başvurusu yapabilir ve yaptığınız kredi başvurusunun durumunu öğrenebilirsiniz. Eğer başvuru sonucu size ulaşmadıysa bankanın bu yöntemini kullanarak veya resmi sitedeki başvuru durum sorgulama ekranına giriş yaparak başvuru yaptığınız kredinin nerede olduğunu ve sonucunu görebilirsiniz