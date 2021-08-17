Kalp Yarası Yeni Bölümü ile Birinci Oldu!

ATV ekranlarında Pazartesi akşamında seyirci kitlesi ile buluşan Kalp Yarası, yeni bölümü ile adından söz ettirdi. Senaryosu Sema Ali Erol, Türküler Özgül Akad ve Mahir Erol tarafından yazılan dizinin yapımı ise Süreç Film tarafından gerçekleşiyor. Yönetmen koltuğunda ise Yıldız Hülya Bilban otururken proje ses getiren yeni bölümü ile ekranlarda yer aldı.

Tüm kişiler kategorisinde alınan reytingleri ile zirveye yerleşen Kalp Yarası dizisi 1. olması ile adından söz ettirmeyi başardı. AB ve ABC1 gruplarında da ikinci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atan proje, senaryosu ile olduğu kadar kadrosunda bulunan oyuncuların sergilemiş olduğu performans ile de takdir toplamakta.

Çarpıcı öyküsü, eşsiz mekanları ve güçlü oyuncu kadrosu ile Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen proje, sosyal medyada da çok Konuşulanlar arasında yer aldı.

Pazartesi akşamında seyirci kitlesi ile buluşan bölümde Baha Fırtına’ya ilaç enjekte etmiş ve bu sebeple Fırtına da kontrolden çıkıp Ferit’i yere atmıştı. Yol üzerinde bulunan Fırtına, kan izleri ile ortalığı ayağa kaldırmış ve bütün Antakya Ferit'in nerede olduğunu bulmaya çalışmıştı.

Baha ile kafası karışık olan Ayşe ise her ne kadar Ferit karakterini reddetmiş olsa da eşinin kaybolmasından oldukça etkilendi ve içindeki aşkın daha da büyüdüğünü hissetti. Ayşe'nin eşi Ferit'i bulmak için çaba göstermesi ve en sevdiği yemeği yapması Azade’den takdir topladı ve ikili arasında duygusal dakikalar yaşandı.

Eski nişanlısı Ferit'e zarar gelmesinden korkan Hande ise Baha'nın peşine düştü ve Ferit'in yerini öğrendi. Eski nişanlısını kahraman gibi alıp annesine teslim eden Hande, Azade’nin gözüne girmeyi başardı. Eve geri dönen Ferit ise Ayşe’nin kendisini reddetmesinden dolayı eşine karşı soğuk davranışlarda bulunduğu ve onu her fırsatta terslemeyi ihmal etmedi. Ayşe'ye karşı duygularına ket vuran Ferit, eşine karşı sergilemiş olduğu davranışlar ile üzdü.