Kerem Bürsin Dünya Starı Olmaya Hazırlanıyor!

Fox Tv ekranında seyirci karşısına çıkan Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan Bolat isimli karaktere hayat veren Kerem Bürsin, bu proje ile adeta kariyer hayatının parlama noktasını yaşadı. İş hayatının yanı sıra özel hayatında da mutluluğu yakalamayı başaran oyuncu, Hande Erçel ile beraberliğine devam ediyor.

Kısa bir süre sonra final bölümü ile ekranlara veda edecek olan Sen Çal Kapımı projesi ardından hayatının en büyük projelerinden birine imza atacak olan başarılı oyuncu, adından söz ettirdi.

Bugüne kadar rol aldığı Şeref Sözü, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Güneşi Beklerken gibi projeler sonrasında Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile partner olan ünlü isim, kariyer basamaklarını hızlı tırmanmaya devam ediyor.

Son zamanlarda hem iş hem de özel hayatında mutluluğu yakalayan başarılı isim Kerem Bürsin, yeni projesi ile dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü oyuncunun hayran kitlesinin Güney Amerika’ya kadar uzandığı öğrenilirken Bürsin, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile de adından söz ettiriyor.

Yakışıklı oyuncunun oldukça önemli bir projeye imza atmak üzere olduğu bilgisine ulaşıldı ve resmi açıklama ise Disney’in CEO’su Bob Chapek tarafından gerçekleşti. Yapılan açıklamalara göre 2022 senesinin yazında şirketin dijital yayın platformu Disney +, Türkiye’deki yayınına start verecek. Turkish Disney’in ilk projesinin başrolünde ise kariyerinin en parlak dönemini yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin bulunuyor.

Yeni dizinin Sen Çal Kapımı dizisinin de yapımcısı olan MF Yapım tarafından çekileceği öğrenildi ve proje hakkında detaylar da merak konusu oldu. Turkish Disney’in ilk dizisinin diğer başrol oyuncusu, konusu ya da dizinin adı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak proje oldukça dikkat çekici olarak değerlendirildi. Kerem Bürsin’in rol alacağı yeni dizi hakkında detayları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.