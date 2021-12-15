Kalp Yarası Sosyal Medyada Öne Çıktı

Dram yüklü hikayesi ile ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi sosyal reytinglerde bu hafta da birincilik koltuğunda yer aldı. Dize her ne kadar izlenme oranlarında başarısız görünse de sosyal medyada elde edilen sonuçlar ilgi çekici nitelikte olarak yorumlandı. Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi, Pazartesi akşamında güçlü rakiplerini geride bırakmayı başardı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

13 Aralık Pazartesi gününde televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizilerin paylaşımlarını ölçerek düzenli olarak yayınlayan Adba TV ise sonuçları açıklayarak önemli verileri ortaya çıkardı. Pazartesi gününün galibi Adba Tv’nin paylaşım sonucuna göre ATV dizisi olan Kalp Yarası olarak seçildi.

Dizi, her ne kadar reyting oranlarında kötü gitse de projenin kemikleşmiş bir izleyici grubunun olduğu gözler önüne serildi. İzleyici kitlesi Kalp Yarası’nı sosyal medyada hiç yalnız bırakmadı ve Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın sergilediği oyunculuk performansı övgüler içerisinde izlendi. Proje aylar önce yer aldığı sosyal medya sıralamasındaki birinciliğinden de vazgeçmedi ve yine adından söz ettirdi. Yapım hakkında Dün 144300 paylaşımın gerçekleştiği öğrenildi ve sonuçlar oldukça başarılı olarak görüldü.

Show TV dizisi olan Üç Kuruş ise gecenin ikincisi oldu ve elde edilen bu sonuç dizi hayranlarının dikkatini çekti. Yayın hayatına oldukça iddialı bir şekilde başlayan fakat reyting oranlarında ise kendisinden beklenen sıçramayı bir türlü gerçekleştiremeyen dizi izleyici kitlesi tarafından beğenilerek izleniyor. Özellikle ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni stili ile dikkat çeken proje hakkında dün 72200 paylaşım gerçekleşti. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ise yeni bölümü ile 57500 paylaşımı aldı ve elde edilen bu sonuç projeyi 3. sırada gösterdi. Bununla birlikte Yasak Elma dizisinin de 12100 paylaşım alarak 4. olduğu bilgisine ulaşıldı.