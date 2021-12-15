Anıl Altan Aşk Mantık İntikam Kadrosuna Dahil Oldu ve Tepki Aldı

Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi projesi yaz döneminde yayın hayatına başladı ve yüksek izlenme oranı elde etmesi ile yeni sezonda da yayın hayatına devam etti. Burak Yörük, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burcu Özberk gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolde yer aldığı Aşk Mantık İntikam, geçtiğimiz hafta Cuma gününde ekranlara getirdiğini bölümüyle ilgileri üzerinde topladı. Hikayede önemli değişiklikler yaşandığı da öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu. Projede yaşanan zaman atlaması ile dizi hayranları çok farklı bir hikaye ile karşılaştı.

Dizinin senaryosunu yapılan değişiklik ve zaman atlaması sebebiyle yetenekli oyuncu Anıl Altan da dizinin oyuncu kadrosuna dahil edildi. Geçmiş senelerde Güneşin Kızları, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Arka Sıradakiler gibi çok sayıda projede rol alarak sevenleri karşısına çıkan ünlü oyuncu Anıl Altan son olarak 2018 senesinde yayınlanan Çember isimli dizi ile ekranlarda boy göstermişti.

2018 senesinden bugüne kadar ekranlarda yer almayan ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Pelin Akil ile birlikte ikiz kızları Alin ve Lina ile ilgilenmeyi tercih eden oyuncu 4 senelik ara sonrasında Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosuna dahil oldu ve bu şekilde setlere dönüş yaptı.

Cuma akşamı dizinin ekranlara getirilen bölümünde Ayaz Karakoç karakterine hayat veren ünlü oyuncu Anıl Altan sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile hayranlarından beğeni topladı. Gizemli bir karaktere hayat vererek kadroya dahil olan ünlü oyuncu ilginç tepkiler de aldı.

Oyuncunun hayranları Anıl Altan'ın özlemiş ve ünlü ismi görmek için uzun süre boyunca beklemişti. Oyuncunun sergilemiş olduğu performanstan memnun kalan dizi hayranları bu beğeniyi sosyal medya hesaplarından da yazdı ve ünlü oyuncunun ne kadar beğenildiği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.