Kalp Yarası 27. Bölümde Neler Yaşanacak?

Bir süre önce ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve dram türünde izleyici kitlesi karşısına çıkan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesinin izlenme oranlarında küçük bir yükseliş yaşandığı zamanda bile izleyici kitlesi bu durumu büyük bir olay gibi kutlamaya devam ediyor. Pazartesi akşamlarında ekranlarda yer alan ve yeni bölümlerini hayranları karşısına çıkaran projenin düşen performansının biraz daha aşağılara inmesi durumunda ise projenin final yapacağı şeklinde yorumlar yapılıyor. 26. yeni bölümünü geride bırakan ve tüm kişiler kategorisinde ortalama üzerinde reyting oranları alan dizi, bugüne kadar ayakta kalmaya devam etmişti.

ATV dizisi olan Kalp Yarası dizisinin senaristleri ise senaryoda önemli değişikliklere imza atmaya devam ediyor ve yaşanan gelişmeler ile isimlerinden söz ettiriyor. Söz konusu önemli değişikliklerden birisi Adnan Sancakzade isimli karakterin hikayeden çıkartılması olarak görülmüştü. Adnan karakteri senaryo gereği Kalp Yarası’nda ölmüş ve usta oyuncu Mahir Günşiray da yapıma veda etmiş olmuştu.

Dizide Mahir Günşiray'ın veda etmesinin ardından ikinci önemli senaryo adımı da yaşandı ve yeni bir karakter diziye dahil oldu. Bir kadın karakterin diziye giriş yapacağı belirtildi ve oyuncunun ismi merak konusu oldu. Yılbaşı sebebiyle projenin çekimlerine bir süre boyunca ara verilecek olmasının dizinin 27. yeni bölümünün 3 Ocak Pazartesi gününde yayınlanmayacağı anlamına geldiği aktarıldı. Ekranlara 10 Ocak tarihinde yeniden dönüş yapacak olan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi 17 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak olan 28 yeni bölümü itibarı ile yeni sahnelerini yayınlayacak.

Diziye dahil olan sürpriz kadın karakter hakkında açıklamalarda bulunan gazeteci Birsen Altuntaş ise oyuncunun isminin Nilsu Berfin Aktaş olduğunu aktardıç Gökçe karakterine Kuzey Yıldızı dizisinde hayat vererek önemli bir çıkışa imza atan Aktaş, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Benim Hayatım isimli dizide de boy göstermişti.