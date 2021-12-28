Kripto Para Cinneti Melike'nin Canını Aldı

Adana'da meydana gelen üzücü olayda eşini vurup başına da tabanca yardımı ile ateş ederek intihar girişiminde bulunan bir kişinin kripto para borsasına yaklaşık olarak 450.000 lira kaybetmesi sebebiyle bunalıma girdiği bilgisine ulaşıldı. Eşi tarafından başına tabanca ile vurularak yaralanan kadının tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenilirken kocanın da hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

Korkunç olay dün saat 09.00 sıralarında Adana'da Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. 28 yaşındaki dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner tartışmış olduğu 7 senelik eşi 28 yaşındaki Melike Yağmur Yanar'a tabanca ile ateş ederek cinayet işledi.

Melike Yağmur Uyaner eşinin kendisini tabanca ile vurması sonucunda başından yaralandı ve kanlar içerisinde yere yığılmaya başladı. Meydana gelen dehşey verici olayda eve gelen baba Hakan Yyaner ise oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı ve bir tehdit ile karşılaştı. Babasına “Seni de vururum” şeklinde açıklamada bulunan Uyaner, tabancayı başına dayayıp tetiği çekmesi ile intihar girişiminde bulundu.

Baba Yyaner tarafından yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleşti. Yaralıların ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilirken durumu ağır olan çiftin ameliyata alındığı açıklandı. Bunun yanı sıra 2 ay önce çiftin ikiz bebek dünyaya getirdikleri öğrenildi ve dehşet verici olay yaşandığı sırada da 3 çocuklarının evde olduğu aktarıldı. Acı olayı öğrenip eve gelen çiftin yakınları ise uzun süre boyunca gözyaşı döktü ve kriz geçirdi.

Konu hakkında edinilen bilgilere göre ise yaklaşık 2 ay önce Yunus Emre Uyaner’in kripto para borsasında 450 bin TL'ye kaybettiği ve bu sebeple bunalıma girdiği bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan Uyaner’in sık sık eşiyle ve ailesi ile tartıştığı iddia edilirken psikolojik tedavi gördüğü de söylenildi.