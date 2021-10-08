Kalp Yarası 15. Bölüm Gelişmeleri

Bir dram dizisi olarak ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi beğenilerek izleniyor ve adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaz döneminde yayın hayatına başlayan ve eylül ayında da izleyici sayısını artırmayı başaran yapım, kış sezonunda da yayın hayatına devam etme kararı almıştı. Reyting oranlarına bakıldığı zaman dizinin kış döneminde de oldukça başarılı bir şekilde devam edeceği şeklinde sonuçlara ulaşılmış ve yeni gelişmeler merak konusu olmuştu. Sürükleyici hikayesi, oyuncuların sergilemiş olduğu performanslar ve ilgi çekici konusu ile beğeni toplayan dizi, 15. bölüm fragmanlarını da seyirci kitlesi ile buluşturdu.

ATV ekranlarının başarılı yapımı Kalp Yarası’nın ekranlara geldiği günde milyonlarca izleyici kitlesi ekran başına geçip diziyi izlemeye başlıyor. Konu hakkında edinilen bilgilere göre Kalp Yarası art arda önemli kararlar aldı ve bazı değişiklikler meydana geldi. Senaristler oyuncu kadrosuna yeni karakterler ekledi ve hikaye daha güçlü bir şekilde yayına devam etme kararı aldı.

Oyuncu kadrosuna yeni eklenecek isimler hakkında araştırmalar yapılmaya başladı ve Yağmur Tanrısevsin Gökhan Alkan ve Merve çağıran'ın başrollerinde bulunduran dizinin oyuncuları katılım gösterdi bilgisine ulaşıldı.

Zeynep Köse isimli oyuncu Kalp Yarası dizisinin oyuncu kadrosuna katılım gösterdi ve oyuncu hakkında detaylar merak edildi. Peki Zeynep Köse kimdir, Zeynep Köse kaç yaşında ve nereli? Oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur ve 1985 senesinde dünyaya gelmiştir. Bugüne kadar farklı projelerde rol olarak performans sergileyen Köse, Kalp Yarası dizisinde Saadet hemşire karakterine hayat verecek ve dizide 5 bölüm boyunca kalacaktır.

Oyuncu kadrosuna eklenen bir diğer isim ise Bora Cengiz olarak açıklandı. 17. bölüm itibarıyla dizide yer alacak olan Bora Cengiz merak konusu oldu. Peki Bora Cengiz kimdir, Bora Cengiz kaç yaşında ve nereli? Oyuncu, Kalp Yarası isimli başarılı dizide gizemli bir karakteri canlandıracak.