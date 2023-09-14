Sıfır kilometre otomobil satın alma kararını etkileyen birincil faktör fiyat oldu. Araç ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını yeni bir araçla gidermek isteyenler öncelikle araçların maliyetine odaklanıyor. Dolayısıyla, farklı üreticilerin en ekonomik modellerine yönelik talepte bir artış yaşanıyor.

Bütçe dostu otomobiller için fiyat aralığının her şirketin farklı satış politikaları nedeniyle değişebileceği biliniyor. Toyota da bu eğilime uygun olarak en uygun fiyatlı modeli için promosyonel fiyatlar sunmuştur. Peki Toyota’nın en çok tutan modellerinden Yaris’in Eylül 2023 fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar.

EN ÇOK TUTULAN MODEL: YARİS

Yeni bir otomobil arayışında olan kişilerin çoğu, daha önce bir Toyota araca sahip olmuşlarsa Toyota'ya yönelme eğilimindedir. Dünya çapında tanınan bir marka olan Toyota, her yıl sürekli olarak yeni satış rekorları kırmaktadır. Bu, araçlarının mükemmel kalitesine ve sağladıkları yüksek müşteri memnuniyetine bağlanabilir.

Toyota markası içinde her model kendine özgü niteliklere sahip olmakla birlikte yine de bir mükemmellik standardına bağlı kalmaktadır. Büyük bir popülerlik kazanmış olan bu modellerden biri de Toyota Yaris'tir. Şirketin ürün gamındaki en uygun fiyatlı seçenek olmasına rağmen, bu araç gelişmiş özelliklere sahip ve Türkiye pazarında oldukça rağbet görmeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce bu modelin fiyatını açıklarken, Eylül ayı fiyat listesi de hazırlandı.

TOYOTA YARİS EYLÜL 2023 FİYATLARI

Türkiye pazarında Toyota Yaris için her biri kendine özgü fiyatlara sahip dört farklı donanım seçeneği sunuluyor. Bu seçenekler arasında Toyota Yaris 1.5 Dream Multidrive S, 1.132.200 TL'lik Eylül ayı fiyatı ile en uygun fiyatlı araç olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S, 1.201.400 TL'lik kampanyalı fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu modelin en üst versiyonu olan 1.5 Flame Multidrive S için ise 1.220.450 TL'lik bir fiyat belirlendi. Son olarak, Toyota Yaris serisindeki en üst düzey araç olan 1.5 Flame X-Pack Multidrive S'in fiyatı 1.269.050 TL olarak belirlendi.