Kalın montları hazırlayın! Kara kış kapıya dayandı! 38 ilde günlerce çok sert kar yağışı olacak! Tarih verildi

Kara kış kapıya dayandı! Kalın montları hazırlayın! 38 ilde günlerce çok sert kar yağışı olacak! Aralık ayının ortalarında soğuk hava kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Özellikle doğu illerinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geliyor. Özellikle yeni yılın ilk günlerine doğru kar yağışlarının tüm yurdu etkileyeceği tahmin ediliyor.

Kalın montları hazırlayın! Kara kış kapıya dayandı! 38 ilde günlerce çok sert kar yağışı olacak. Aralık ayının ilk günlerinden bu yana kendisini hissettiren soğuk hava dalgası birçok ilde yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle Aralık ortalarına doğru çoğu ilde etkisini gösteren soğuk havalar yeni yılın ilk günlerine doğru daha da artacak. Hatta öyle ki son yapılan hava tahminlerine göre 38 ilimizde günlerce kar yağışı olacak.

YENİ UYARILAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarıları yakından takip ediliyo.

KARA KIŞ GELDİ ÇATTI

Aralık ayının ortalarında soğuk hava dalgası ülkenin 81 ilinde kendini yavaş yavaş hissettiriyor.

O İLLERDE ETKİLİ OLACAK

Özellikle doğu illerinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geliyor.

YENİ YILIN İLK GÜNLERİNE DİKKAT

Özellikle yeni yılın ilk günlerine doğru kar yağışlarının tüm yurdu etkileyeceği tahmin ediliyor.

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