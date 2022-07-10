Kaliforniya Orman Yangını Tarafından Tehdit Edilen Dev Sekoyaların Korusu

Yosemite Milli Parkı'ndaki dev sekoyaların en büyük korusu, yoğun ormanlarda yanan orman yangını dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit eden en son kişi olduğu için yüzlerce kişinin tahliye edilmesinin emredilmesinden bir gün sonra Cumartesi günü kapalı kaldı.

Yosemite yangın bilgi temsilcisi Nancy Phillipe, yangının kontrolden çıkmasıyla onları korumak için büyük gövdelerin bir kısmını yangına dayanıklı folyoya sarmak üzere Mariposa Korusu'na bir ekip gönderildiğini söyledi. 500'den fazla olgun sekoya tehdit edildi, ancak 3.000 yaşındaki Boz Devi gibi adlandırılmış ağaçlarda ciddi hasar olduğuna dair bir rapor yoktu.

Yangının nedeni araştırılıyordu ve parkın geri kalanı açık kaldı, ancak park kameraları parkın en ikonik manzaralarından bazılarının etrafında havada asılı kalın duman gösterdi.

Phillipe, yangının bir gecede büyüdüğünü ancak yeni alanları tehdit etmediğini söyledi. İtfaiyecilerin "akla gelebilecek her taktiği" atmasıyla kontrol altına almanın zor olduğunu söyledi. Phillipe, bu, yangın geciktirici hava damlalarının yanı sıra, Yosemite gibi vahşi bir ortamda nadiren kullanılan bir taktik olan yangın hatları oluşturmak için buldozerlerin planlı kullanımını da içerdiğini söyledi.

Buldozerlerin öncelikle parkla çevrili ve birkaç yüz kişiye ev sahipliği yapan Wawona topluluğunu korumak için yangın hatları koymak için kullanılacağını söyledi. Cuma günü, topluluk için tahliye emirleri ve yaklaşık 600-700 kişinin bir kamp alanında, kabinlerde ve tarihi bir otelde kaldığı Wawona Kamp Alanı verildi.

Dev sekoyaların, Kaliforniya'da Sierra Nevada dağ sırasının Batı yamaç boyunca yayılmış sadece 70 Bahçeleri yerli, bir kez alev geçirmez olarak kabul edildi, ancak iklim değişikliği nedeniyle Yangın söndürme ve kuraklık bir yüzyıl boyunca çalılar birikmesi körüklediği yangınlar çok daha yoğun ve yıkıcı hale geldikçe giderek daha savunmasız hale gelmiştir.