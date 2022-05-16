Kaliforniya Kilisesinde Silahlı Olduğu İddia Edilen Silahlı Adam Polis Tarafından Tespit Edildi

Bir adamın Pazar günü Güney Kaliforniya'daki bir kilisede ateş açtığı, bir kişiyi öldürdüğü ve beş kişiyi yaraladığı Kaliforniya'daki polis, şüpheli silahlı adamı tespit etti.

Las Vegas'tan 68 yaşındaki David Chou, bir cinayet ve beş cinayete teşebbüs suçundan tutuklandı, Orange County Şerif Departmanı Pazartesi günü tweetledi. Hapishane kayıtları, Chou'nun Associated Press haber ajansına göre 1 milyon dolarlık kefaletle tutulduğunu gösteriyor. Avukatı olup olmadığı hemen bilinmiyordu.

Chou, kilise papazının iddia edilen silahlı adamın kafasına bir sandalye ile vurması ve cemaatçilerin bacaklarını elektrik kablolarıyla bağlamasının ardından olay yerinde milletvekilleri tarafından tutuklanmıştı. Beş kişi ağır yaralandı.

Orange County yetkilileri, Pazartesi günü öğlen Los Angeles saatiyle [19:00 GMT] planlanan bir basın toplantısında bir güncelleme sunmayı planladı.

"Birinin ateş ettiğini biliyordum," dedi Jerry Chen, Pazar günü saat 13:30 civarında [20:30 GMT] kilisenin paydaşlık salonunun mutfağına adım attığında silah seslerini duydu. "Çok, çok korktum. 9-1-1'i aramak için mutfak kapısından dışarı koştum."

Bu, son yıllarda silahlı şiddete maruz kalan ABD'de hafta sonunun en azından ikinci toplu katliamıydı. Cumartesi günü, New York, Buffalo'da, 18 yaşındaki beyaz bir adam, çoğunlukla Siyah bir mahalledeki bir süpermarkette ateş açtı, yetkililerin tamamen ırkçı bir saldırı olarak tanımladığı olayda 10 kişiyi öldürdü ve üçünü yaraladı.

Irvine Tayvan Presbiteryen Kilisesi'nde, yaklaşık 40 cemaatten oluşan bir grup, 20 yıldır kiliseye hizmet eden ve sevilen ve saygı duyulan bir topluluk üyesi olan eski Papaz Billy Chang'ı ağırlamak için bir sabah ayininden sonra öğle yemeği için paydaşlık salonunda toplanmıştı. Chen, Chang'ın iki yıl önce Tayvan'a geri döndüğünü ve bunun ABD'ye ilk kez geri döndüğünü söyledi.

"Herkes öğle yemeğini yeni bitirmişti," dedi Chen. "Papaz Chang ile fotoğraf çekiyorlardı. Öğle yemeğimi yeni bitirip mutfağa girmiştim." İşte o zaman silah seslerini duydu ve kaçtı.

Laguna Woods'taki Cenevre Presbiteryen Kilisesi'nde ibadet eden cemaatin uzun süredir üyesi olan 72 yaşındaki Chen, köşeye baktı ve diğerlerinin çığlık attığını, koştuğunu ve masaların altında eğildiğini gördü.