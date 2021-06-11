Kakaonun Yaratıcı Yeni Kullanımı Bulundu

Batı Afrika ülkesi, tüm kakao çekirdeklerinin @'ından fazlasının üretildiği dünyanın en büyük kakao üreticisidir. Ülkede kakaoda çalışan altı milyondan fazla insanla, Fildişi Sahili'nin açık ara en büyük ihracatı. Ülkenin kakao çekirdekleri on yıllardır dünya çapında insanları besliyor, ancak şimdi kakao fabrikasının başka bir parçası yakında Fildişi Sahili'ne güç verecek.

Coveted kakao çekirdeği, kakao bitkisinin sadece küçük bir parçasıdır. Çekirdekler çikolata, şekerleme ve içecek yapmak üzere ihraç edilirken, çekirdek kabukları, bakla kabukları ve kakao terlemeleri (fermantasyon sırasında akan soluk sarımsı bir sıvı) genellikle atılır. Dünya çapında, kakao atığı hacmi istikrarlı bir şekilde artıyor.

Bu atık şimdi Fildişi Sahili'nin yenilenebilir enerjiye geçişinin önemli bir parçası olmaya hazırlanıyor. Başarılı pilot projelerin ardından Fildişi Sahili, kakao atığı ile çalışacak bir biyokütle tesisi üzerinde çalışmaya başladı. Tesis, ülkenin kakaosunun büyük bir bölümünü üreten bir kasaba olan Divo'da yer alacak. Biyokütle tesisinde, kakao üretiminden sonra arta kalan kakao bitkisi maddesi, bir türbini döndürmek ve elektrik üretmek için yakılacak, tıpkı geleneksel bir fosil yakıtlı elektrik santrali gibi.

Tesisin yapımında yer alan Fildişili şirket Société des Energies Nouvelles'in (Soden) genel müdürü Yapi Ogou, "Bu tesis tek başına 1,7 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayabilecek" diyor.

Divo biyokütle enerji santrali Batı Afrika'nın en büyüğü olacak ve Soden, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 2023'ün başlarında tamamlanacak. Ogou'ya göre, yılda 46 ila 70 MW elektrik üretebilecek . Fizibilite çalışmaları, tesisin mevcut güç kaynaklarına kıyasla sera gazı emisyonlarını 4,5 milyon ton azaltabileceğini gösterdi.

Toplamda, proje yaklaşık 131 milyar Batı Afrika CFA Frangı'na (173 milyon £ / 244 milyon $) mal olacak. Kakao kabuğundan elektrik üretecek dokuz benzer tesisin ülke genelinde yapılması planlanıyor. Hammaddenin hazır olduğu kakao yetiştirme alanlarında inşa edilecekler.

Yenilenebilir enerji üretmenin yanı sıra, kakao atıklarını enerjiye dönüştürmenin, ülkedeki yaklaşık 600.000 kakao çiftçisinin kaderini tersine çevirmeye yardımcı olacağı umulmaktadır. Yeni tesisin açılışının yanı sıra, Fildişi hükümeti kakao çiftçileri için bir topluluk kooperatifi de önerdi. Çiftçi grupları para biriktirebilecek, kredilere erişebilecek ve ailelerini ve işlerini desteklemek için temettü alabilecek.