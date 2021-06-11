İnstagram'da Save A Dog gönderi ne? Yulin Festivali nedir?

İnstagram'da hemen hemen herkesin paylaştığı Save A Dog gündem oldu. Save A Dog anlamı ne? Save A Dog ne demek merak ediliyor.

İnstagram'da kar etmeyen kuruluş olan Humane Cociety İnternational'in gönderisi rekor kırdı. Canlı hayvan pazarları, hayvan eti tüketimi nedeniyle Koronavirüs'ü tüm dünyaya yayan Çin, medeniyet adı altında korkunç festivaline tepki için tüm dünya ayaklandı.

Yulin adlı işkence festivali 2021 yılında yapılacağı duyurulması ardından Save O Dog paylaşımını paylaşarak Koronavirüs salgınına neden olan Çin'in bu işkenceleri sonlandırmasını isteyebilirsiniz.

Save O Dog ne demek?

Save O Dog demek Kurtar o köpeği anlamı taşır.

Yulin Festivali sonlansın diye Çin'e yalvardılar!

Çin'in Milyonlarca çalıntı evcil hayvan ve sokak köpeği ticareti sonlandırmak için Yulin Festivalini sonlandırmasını isteyen herkes instagram adresindne Save O Dog gönderisi paylaşabilir.