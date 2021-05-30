Kahramanmaraş'ta Maske Takmamak İçin Mücadele Eden Kadının Cezası Belli Oldu

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda 28 yaşındaki Gülcan Ç. isimli genç kadın, uyarılara rağmen maske takmamak için üst üste olay çıkarmıştı. Kentte bulunduğu sırada maske takması adına uyarı yapan polislere mukavemette bulunup halk otobüsünde ve güzellik merkezinde çıkardığı olaylar ile gündeme gelen genç kadın hakkında verilen ceza açıklandı. Polisler ile tartışmasının yanı sıra, bir çay bahçesinde de taşkınlık çıkardığı için kendisine uyarıda bulunan bir kişiyi tehdit etmesi gerekçesi ile yargılandığı davada Gülcan Ç. isimli kadına 3 ay 22 gün hakaret ve kasten yaralama suçundan ise 3260 lira adli para cezası uygulandığı bilgisi açıklandı.

16 Şubat 2021 tarihinde Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir çay bahçesinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki bir kamu kurumunda memur olan kadın, çay bahçesinde oturduğu masanın sandalyesini devirmişti. Bu olay karşısında garsonlar ise kadını uyarmış ancak kendisini uyaran Yaşar Yıldız isimli personele kadın ise tokat Atmış ve daha sonra masada bulunan peçeteliği, su şişesini ve küllüğü garsonun kafasına fırlatmıştı. Bu olay ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri genç kadını gözaltına aldı. Personel ise hastaneden almış olduğu rapor ile karakola giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine hakkında soruşturma açılan genç kadın hakkında tehdit, basit yaralama ve hakaret suçundan dava açıldı bilgisi öğrenildi. 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama ardından 28 yaşındaki kadına kasten yaralama ve hakaret suçlarından 168 gün hapis cezası verildiği ve bu cezanın 3261 lira adli para cezasına dönüştürüldüğü haberi öğrenildi. Tehdit suçundan ise mahkeme ayrıca 3 ay 22 gün hapis cezası verdi

Genç kadın, ceza almasına sebep olan bu olay ardından başka olaylar ile de sık sık ülkede gündemi oldu. 10 Aralık 2020 tarihinde maskesiz dolaşırken kendisini uyaran polislere tepki gösteren kadın zorluk çıkardı ve gözaltına alındı. Maske takmadığı için ise 900 lira idari para cezası yazıldığı öğrenildi.