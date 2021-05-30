Otobüs Şoförü 4 Aylık Hamile Kadını Yola Attı! Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Esenler'de meydana geldiği öğrenilen korkunç olay duyanları dehşete düşürdü. Seyir halinde olan otomobilden kimliği belirsiz bir kişi tarafından yola atılan 4 aylık hamile Çiğdem K. isimli kadın olayı hafif yaralı olarak atlattı. 4 aylık hamile olan kadının, kimliği belirsiz otobüs şoförü tarafından yola atılması ile birlikte olay hafif yaralı olarak atlatıldı ancak hamile kadının son durumu hakkında henüz bilgi öğrenilemedi.

Perşembe günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen dehşet verici olay Esenler İlçe sınırlarında kalan Sultangazi Arnavutköy yolunda gerçekleşti. Plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir araçla Gaziosmanpaşa istikametine doğru giden 4 aylık hamile kadın Çiğdem K. yol kenarına atıldı ve hafif yaralandı. Araçta yolculuk yapan Çiğdem K.’nın otobüsten yol kenarına atılması sebebiyle hafif yaralandığı ve zavallı kadının hastanede tedavi altına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Korkunç olay ile ilgili 4 aylık hamile kadın Çiğdem K.’yı yol kenarına atan kimliği belirsiz sürücünün olay yerinden hızlı bir şekilde uzaklaşıp kayıtları karıştığı ifade edildi. Çevrede bulunan vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine kısa sürede ekipler kadının yardımına koştu. Alkollü olduğu öğrenilen kadının 4 aylık hamile olduğu tespiti yapıldı.

Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleşen Çiğdem K. isimli kadın, daha sonra ambulans aracılığı ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gittiği hastanede tedavi olmayı reddedip ortalığı birbirine katan hamile kadın kendisine yardımcı olmak isteyen görevlilere ve sağlık personellerine de hakarette bulundu. Yaralı olması sebebiyle ayakta durmakta güçlük çeken alkollü kadın ardından bir taksiye bindirilip evine gitti.

Olaya şahit olan vatandaşlardan birisi ise arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada bir arabanın aniden gelip bir kadının yola fırladığını söyledi. Ardından aracın gaza basıp gittiğini ve kadının yerde kıvrandığını gördüklerini ifade etti. Sağlık ekiplerini ve polisi arayıp ihbarda bulunduklarını açıklayan şahıs, ambulansın gelip kadına hastaneye kaldırdıklarını söyledi ve kadını yola atan araçta kaç kişi bulunduğunu da göremediklerini açıkladı.