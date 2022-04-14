İş Bankası'na Her Ay Düzenli Bir Şekilde Ödenecek 5 Bin TL Tutarında Taksit İle Ne Kadar Konut Kredisi Çekilebilir? Konut sahibi olmanın yöntemi son zamanlarda neredeyse tamamen konut kredilerinden geçmeye başladı. Konut fiyatlarında meydana gelen aşırı fiyat artışlarından ötürü insanlar, gerekli finansmanı bir anda ortaya koyamıyor. Birikimlerini toplayan kişiler, eksik kalan kısımları ise konut kredisi çekerek tamamlamaya çalışıyor. Böyle bir durumda konut sahibi olma avantajı bulunanlar, önemli bir gayrimenkul yatırımı yapmış oluyor.

İş Bankası Konut Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

İş Bankası tarafından sunulan konut kredisinin vadesi 120 aya kadar hesaplanmıştır. Bu açıdan bakıldığında müşteriler, çektikleri konut kredilerinin taksitlerini düzenli bir şekilde 10 yıl boyunca İş Bankası'na ödemek zorundadır. Böylece konut kredisinin borcu açısından ödenmesi gerekli olan taksitler daha makul seviyeye kadar çekilebiliyor.

İş Bankasından konut kredisi alan vatandaşlara banka tarafından ödeme kolaylıkları da sağlanmıyor değil. Bu kapsamda vatandaşlar, kendi bireysel bütçelerine uygun bir ödeme planı seçebiliyor. Örneğin yıl içerisinde belirli dönemlerde kazançlarında artış gösteren müşteriler, bu dönemlerde daha da yüksek taksit ödeyerek diğer aylarda ödemesi gerekli olan konut kredisi taksitlerini çok daha düşük seviyelere kadar çekebiliyor.

Konut kredisi almak açısından İş Bankası'nın kapısını çalan müşteriler, ne kadar limitlerde konut kredisi alacaklarını merak ediyor. Konut kredisi limiti esasında vatandaşın kredi skoruna göre şekil alan bir tablo fakat konut kredisinde bir başka kural daha uygulanmaktadır. İş Bankası, vereceği konut kredisi miktarını satın alınacak konutun ekspertiz değerine göre belirliyor. Bu açıdan bakıldığında 500 bin TL'ye kadar ekspertiz değeri bulunan konutlara %90 oranında ve 500 bin TL'nin üzerindeki ekspertiz değeri bulunan Konutları ise %80 oranında kredilendirme yapıyor

5000 TL Taksit İle İş Bankası'ndan Ne Kadar Konut Kredisi Çekilebilir?

120 ay vade seçeneği şeklinde İş Bankası'ndan çekilecek 31 bin TL tutarında konut kredisine aylık yüzde 1.95 oranında faiz uygulanıyor. Böylelikle 120 ay boyunca ayda 5000 TL taksit ödenerek 231 bin TL tutarında konut kredisi İş Bankası'ndan çekebiliyor.