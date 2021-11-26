Bir COVID-19 Aşı Yaması Enjeksiyonlardan Daha İyi Olabilir Mi?

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi ve Griffith Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından fareler üzerinde yürütülen bir araştırmaya göre, deri yaması yoluyla uygulanan bir aşı, geleneksel iğne enjeksiyonlarıyla verilenlere göre COVID-19'a karşı daha iyi koruma sağlayabilir.

Santimetre genişliğinde (0,39 inç) yama, çeyrek milimetre (0,009 inç) uzunluğunda 5.000 plastik sivri içerir. Her biri aşının kuru bir versiyonu ile kaplanmıştır. Enjekte edilen bir aşıda verilen sıvı formun aksine, kuru versiyonun soğuk sıcaklıklarda saklanmasına gerek yoktur.

Araştırmacılar, cilt yamasını Austin'deki Texas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen HexaPro adlı bir COVID-19 aşı adayı ile test etti. Bu aşı halen klinik deneylerden geçmektedir, ancak sıvı aşılardan daha ısıya dayanıklı olduğu gösterilmiştir. Yama üzerinde 25 santigrat derecede (77 Fahrenheit) saklandığında en az bir ay ve 40C'de (104F) saklandığında bir hafta boyunca stabil kaldı. Bu, birçok sıvı aşı için gerekli olan soğuk depolama tesislerinin olmadığı yerlerde kullanıma çok daha uygun hale getirir. Ayrıca üretimi mevcut onaylı aşılardan daha ucuzdur.

Araştırmacılara göre, bir yama yoluyla uygulanan aşılar, cilt yüzeyindeki yüksek yoğunluklu bağışıklık hücreleri nedeniyle daha iyi bir bağışıklık tepkisi üretti. Yama ile tedavi edilen fareler, aşı enjekte edilenlerden daha fazla koronavirüs antikoru geliştirdi ve hiçbiri hastalıktan herhangi bir hastalık belirtisi göstermedi.

Bu uygulama yönteminin diğer avantajları arasında, kendi kendine dağıtım potansiyeli de dahil olmak üzere aşının uygulama kolaylığı veya tıp eğitimi olmayan kişiler tarafından verilebilmesi yer alır. Pfizer veya AstraZeneca aşılarından farklı olarak yama olarak verilen aşının karıştırılması veya hazırlanması gerekmemektedir ve oda sıcaklığında saklanabilmesi taşımayı kolaylaştırmaktadır. Araştırmacılar ayrıca ağrısız olduğu konusunda ısrar ediyor.

Yama olarak geliştirilen tek aşı HexaPro değildir; Bir İngiliz şirketi olan Emergex, normal COVID-19 aşılarından daha uzun süreli bağışıklık sağladığını söylediği bir yama oluşturdu. Emergex Vaccines'in baş ticari yetkilisi Robin Cohen'e göre, cilt yama aşıları, uzun süreli bağışıklık için önemli olan ve hastalığın bulaşmasını önlemek için önemli olan yüksek düzeyde T-hücresi bağışıklık hücreleri ortaya çıkarıyor.

Emergex aşıları, mikroiğneler kullanılarak deri yoluyla uygulanacak ve oda sıcaklığında üç aydan fazla stabil kalacak şekilde tasarlanmıştır, dünya çapında hızlı ve verimli dağıtımı kolaylaştırır ve aşının uygulanmasını daha hasta dostu hale getirir. Şirket yakında İsviçre'de 13 gönüllüde 1. Aşama denemelerine başlayacak.

Bu aşılar sonunda başarıya ulaşırsa, iğne fobisi olan ve şimdiye kadar COVID-19 aşılarını yaptırmalarını engelleyenlerin kulaklarına bir müzik gibi gelecek.