Kadıköy'de 5 Metrelik Çukur Oluştu, Bina Sakinleri Tahliye Edildi!

Kadıköy'de bulunan 3 katlı bir binanın önünde yaklaşık olarak 5 metre derinliğinde bir çukur oluştuğu öğrenildi ve bina sakinlerinin de güvenlik amacı ile tahliye edilmesi dikkat çekti. Bina önünde oluşan çökme sebebiyle çukurun 5 metre derinliğinde olduğu açıklandı ve konu gündemde yer aldı. Söz konusu bölgede yaşayan bina sakinlerinin de tedbir almak amacı ile tahliye edilmesi dikkat çeken gelişmeler arasında gösterildi.

3 katlı binanın önünde çökme oluşması ve yaşanan çökme sebebiyle 5 metre derinliğinde çukur oluşması sebebiyle binanın alt katında bulunan işyeri sahibinin söz konusu çukura düştüğü öğrenildi ve iş yeri sahibinin sağlık durumu merak konusu oldu. Ömer Kaçağan isimli çukura düşen iş yeri sahibi olay yaşandığı sırada telefon ile konuştuğunu ve dolap ile beraber aşağıya düştüğünü anlattı.

Olayın Kadıköy'de Suadiye Mahallesi Çolak İsmail Sokak’ta bulunan 3 katlı bir bina önünde yaşandığı öğrenildi ve dün akşam saatlerinde meydana geldiği açıklandı. Çukurun 5 metre derinliğinde olduğu belirtilirken çevrede bulunan vatandaşlar ile bina sahiplerinin de kısa süreli bir panik yaşadığı belirtildi. Çökme sırasında telefonla konuşurken dolap ile birlikte çukura düşen işyeri sahibi Ömer Kaçağan çukura düştü ve daha sonra konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

6 metre aşağıya düştüğünü ifade eden iş yeri sahibi çukurdan çıktığını ve dükkanın önünde telefonla konuştuğu sırada bu olayın yaşandığını söyledi. Müşterinin de bulunmadığını ifade eden iş yeri sahibi diğer dolabın sonradan düştüğünü ve birinin de askıda kaldığını açıkladı.

Bölgede 8 senelik esnaf olduğunu ifade eden iş yeri sahibi, polis ve itfaiye ekiplerinin de bölgeye geldiğini ve görevlerini yaptığını açıkladı. Kepçe yardımı ile belediyeden gelen ekiplerin çukura düşen dolapları çıkararak çukuru doldurduğu söylenildi.

Söz konusu olayın görgü tanığı Ahmet Can ise eski binaların önlerinde bu tipte çukurların olduğunu belirtirken bir telaş ile arkadaşlarını kurtarmaya çalıştıklarını ifade etti.