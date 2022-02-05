Başak Gümülcinelioğlu’ndan Sema Ergenekon'a Övlü Dolu Sözler

Bugüne kadar hayat verdiği karakterleri ile geniş bir hayran kitlesi elde eden yetenekli oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Cengiz Aktürk'ün defilesini izlemeye gitti ve tercih ettiği kıyafet ile beğeni topladı. Siyah renkli derin dekolteli bir kıyafet giyen ünlü oyuncu ışıltısı ile göz kamaştırdı. Hukuk temalı Yargı dizisinde Neva ismi karaktere hayat veren başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, sergilediği performans ile ile hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Oyuncu Yargı dizisi öncesinde Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi projesinde yer almış ve etkileyici bir performans sergilemişti. Bu defa ise dram projesinde yer alan başarılı oyuncu kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmaya devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerde yer aldığı dizide ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu etkili bir karakter oyunculuğu gerçekleştiriyor ve sergilediği performansı ile hayranlarından beğeni topluyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini de açıklayan ünlü oyuncu zamanının çoğunu sette geçiriyor.

Cengiz Aktürk'ün defilesinde merak edilenleri yanıtlayan ünlü oyuncu set yoğunluğu sebebiyle defileleri kaçırdığını belirtti ve çekim arasında fırsat yaratarak söz konusu defileye katılabildiğini açıkladı. Oyuncu Cengiz Aktürk'ün defilelerinin kendisini heyecanlandırdığını belirtirken koşturmalı bir set ortamı içerisinde olduğunu, çok heyecanlı olduğunu ve kalbi atarak geldiğini söyledi.

Podyuma çıkmak gibi bir düşüncesinin ya da hayalinin olmadığını anlatan ünlü isim herkesin kendini bilmesi gerektiğini de belirtti ve podyuma çıkması için teklifler aldığını da anlattı. Tiyatro oynarken, dizi setinde ya da şarkı söylerken kendisini daha rahat hissettiğini anlatan ünlü isim dizi çekimlerinin de çok iyi gittiğini de belirti ve çekim sırasında çok heyecanlandığını söyledi. Söz konusu dizinin senaryosu için de iki sene emek harcayan Sema Ergenekon'a övgü dolu sözlerde bulunan ünlü oyuncu yapmış olduğu açıklamalar ile beğeni topladı.