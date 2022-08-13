Kaderimin Oyunu Dizisi Oyuncularından Yeni Proje Müjdesi! Akın Akınözü Çok Heyecanlı

Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisi projesi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Akın Akınözü, Hercai isimli dizi projesi ile büyük bir çıkış gerçekleştirmiş ve ardından Kaderimin Oyunu dizisiyle hayranları karşısına çıkmıştı. Hercai dizisi ardından setlere ara verme kararı alan Akın Akınözü, Hercai dizisi ile geri dönmüş ve bu durum da ünlü oyuncunun hayranları arasında büyük bir heyecan yaşanmasına sebep olmuştu. Diğer taraftan dizi projesi güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reyting oranlarında çok başarılı olamamış ve beklenen çıkışa imza atamamıştı. Proje hakkında elde edilen bilgilere göre Kaderimin Oyunu dizisinin iki oyuncusunun bu sıralarda yeni bir projede tekrardan beraber oynamak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Peki Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Sizler için haberimizin devamında Kaderimin Oyunu dizisi oyuncularının rol alacağı yeni dizi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Başrollerinde Öykü Karayel, Sarp Apak ve Akın Akınözü'nün bulunduğu Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisi projesi büyük umutlar ve büyük iddialar ile yayın hayatına başlamıştı. Fakat izlenme oranlarında ise beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen proje bir süre sonra final kararı almış ve seyirci kitlesine veda etmişti. Başlarda dizinin yurt dışında ilgi gördüğü açıklanırken bu sebeple 2. Sezonun da çekileceği ifade edilmişti. Fakat açıklanan bu karar daha sonra bozulmuş ve Star TV Kaderimin Oyunu dizisinin final yapmasına karar vermişti. İzleyici kitlesi ise Kaderimin Oyunu dizisini çok sevmesi sebebiyle projenin final kararı alması üzüntü ile karşılamıştı.

Bunun yanı sıra Kaderimin Oyunu dizisi oyuncusunun yeni bir projede bir araya geleceğini öğrenen izleyici kitlesi bu haber karşısında çok mutlu oldu. Akın Akınözü, Kaderimin Oyunu dizisinde birlikte rol aldığı Esengül Aypek ile birlikte Tuzak dizisinde performans sergileyecek. Peki Tuzak dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, nerede çekilecek?

Dizi hakkında elde edilen bilgilere göre Tuzak isimli projenin hikayesinin Eylem Canpolat tarafından yazıldığı öğrenildi ve dizide rol alacak olan oyuncular merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Akın Akınözü ise Tuzak isimli dizi ile Hercai günlerine dönüş yapmayı istiyor.

Yeni dizi projesinde Avukat Ozan karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu Akın Akınözü Tuzak isimli dizi projesi ile adından söz ettirdi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Akın Akınözü'nün aksine Kaderimin Oyunu dizisi oyuncusu Esengül Aypek’in Tuzak dizisinde rol alacağı ise henüz kesinleşmedi. Fakat bu durumun gerçekleşmesi durumunda final yapan dizinin hayranları büyük bir mutluluk yaşayacak. Önümüzdeki günlerde sete çıkması beklenen Tuzak dizisi TV8 ekranlarında yayınlanarak Eylül ayında yayın hayatına giriş yapacak.

Akın Akınözü ile adından söz ettiren Tuzak dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ve konusu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamasa da proje hakkında kısa süre içerisinde açıklamaların yapılacağı tahmin ediliyor. Talat Bulut ise dizi ile anlaşma yapan oyuncular arasında yer aldı ve bu haber ile hayranlarını mutlu etti. Tuzak dizisinin oyuncu kadrosunda Talat Bulut'un da yer alacağı bilgisinin ortaya çıkması dizinin ne kadar iddialı olduğunu da gözler önüne seriyor.