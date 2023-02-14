11 Haneli TC Kimlik Numarasını Yazanlar, 30.000 TL ödeme alacaklar, Banka açıkladı

Son zamanlarda yapılan kredi kampanyalarında özellikle de gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, Yapı Kredi Bankası, 30000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 30000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen tüm vatandaşlara gelir belgesi TC kimlik numarası üzerinden ödemeler gerçekleştireceğini duyurdu. Banka müşterisi olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılarak, hemen aynı gün içinde ödemeler verilmektedir.

36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan bireysel müşterilerin kredi notu yüksek olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek bankadan ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli mesaj ile nekadar kredi onay alacağınızı görebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu için bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına mesaj göndermeniz durumunda kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz başvuru sonrasında, İhtiyaç Kredisi ödemelerinizi gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredilere hesabınıza yatırarak kullanacaksınız.

Nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların SMS ile işlemleri yapmamaları durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 24 ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz ve kredi başvurunuzu hesabınıza yatırabilirsiniz.