Kabine Sonrası Duyuruldu: Memur ve Emekli İçin Geri Sayım Başladı! Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

Memur ve Emekli İçin Geri Sayım Başladı! Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak? Bilindiği gibi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın mayıs ayına yönelik enflasyonu verileri açıklanacak. Emekli ile memurun gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak açıklamalarda olacak. Enflasyon farkına göre milyonlarca vatandaşın alacağı zam oranı Böylece netlik kazanacak. Bu sebeple “emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? ” Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Her geçen ay enflasyonun yükselmesine bağlı bir şekilde 6 aylık enflasyon verilerine göre memur ile emekli vatandaşların alacakları zam oranları da böylece belli olacak. Yarın yani 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verileri açıklandı.

BAĞ-KUR ve SSK Emekli Zam Oranı Ne Kadar Olacak?

Ocak-şubat-mart-nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Mayıs ayına yönelik Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyonu verilerinin açıklaması ile beraber emekli ve memur maaşının hesaplanması açısından sadece haziran ayı verileri kalacak. Buna göre açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre SSK ile bağ-kur emekli vatandaşların alacakları zam oranı %31,71 olacak şekilde gerçekleştiği nokta bu verilere göre Mayıs ile Haziran ayı enflasyonu verilerinin eklenmesi ile BAĞ-KUR ve SSK emeklilerinin alacakları zam oranları netlik kazanacak.

Emekli ve memur maaşları zam oranı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyonu verileri göz önüne alındığında 31. 71 olacak şekilde hesaplanırken memur emeklisi ve memur ise %7 oranında toplu sözleşme zamına ilave olarak enflasyon oranı tutarında zam alacak. Yapılan bu hesaplamalara göre 4 aylık memur ile memur emeklisi enflasyon verileri %24.21 olacak şekilde hesaplanırken diğer taraftan ilave %7 Toplu sözleşme zammı ile beraber alınacak zam oranı şimdiden %31'i geçti.

Nefesler Tutuldu! 3 Haziran Enflasyon Kararı Nasıl Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Haziran itibariyle enflasyon verilerini Türk kamuoyu ile paylaşacak. Verilecek bu karar ile beraber 5 aylık enflasyon verileri, TEFE TÜFE oranları ile kira artış tutarı böylece belli olacak.

Mayıs Ayına Yönelik Enflasyon Verileri 3 Haziran'da Saat 10'da Açıklanacak

Mayıs ayında oluşan enflasyonu verileri 3 Haziran Cuma günü sabah saat 10.00'da açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, bir resmi ilan ile mayıs ayı içerisinde oluşan enflasyon verilerini ilan edecek. Açıklama kurumunun resmi sitesinden resmen ilan edilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerinin açıklanmasının sonrasında gelen 5. ayında meydana gelen enflasyonu verileri böylece belli olacak. Memur ile emekli vatandaşları açısından enflasyon oranlarının belli olması ile beraber yalnızca Haziran ayı verisi kalacak.

Diğer taraftan mayıs ayına yönelik tüketici fiyat endeksi oranlarının açıklaması akabinde, haziran ayı içerisinde kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşların aynı şekilde kira zam tutarları da böylece hesaplanacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasının sonrasında dolar ve altın piyasasında meydana gelen gelişmeleri takip edilecek.

2022'nin ilk 4 ayında oluşan enflasyon verileri nasıldı?

· Ocak ayına yönelik Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu verilerini .10 olacak şekilde açıkladı,

· Şubat ayına yönelik Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu verileri ise %4.81 oldu,

· Mart ayına yönelik TÜİK enflasyonu verileri %5.46 oldu,

· Nisan ayına yönelik Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu verileri ise %7.25 olduğu nokta

2022 senesinin mayıs ayı TÜİK enflasyonu verileri ise yarın saat 10.00'da açıklanacak